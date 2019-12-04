Технологии

РБКРБКGroup-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

Злоумышленники инициировали отправку такого запроса, после чего перехватывали СМС-сообщение, отправленное Telegram на номер пользователя, и получали код для авторизации. Мошенники заходили в чужой аккаунт через мобильный интернет, вероятнее всего, используя одноразовые сим-карты, отмечает Group-IB.
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Group-IB сообщила о попытках взлома Telegram российских предпринимателей

Rambler News Service03:00

Найден способ прочитать переписки в Telegram

Lenta.ru03:00

Group-IB напомнила о важности двухфакторной аутентификации в Telegram

ТАСС05:04

Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Коммерсантъ03:04

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

РБК03:07

Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

Ведомости03:02

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

РИА Новости06:19
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Экономика

Всемирный банк оценил совокупное богатство России

Совокупный объем богатства России с 2000-го по 2017 год вырос на 73%, до 1,3 квадриллиона рублей.
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Футбол

Глебов вернулся в расположение «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вернулся в клуб после перенесенной операции.
Матч ТВ 07:31
Политика

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России.
Интерфакс 07:13
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Общество

The Hill предрек конец России как космической державы

NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
Газета.Ru 06:59
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Вести.Ru 00:39
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Общество

В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
РИА Новости 04:06
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Общество

ГИБДД назвала экзамен на площадке нецелесообразным

Этап экзамена для получения водительских удостоверений на площадке занимает много времени сотрудников Госавтоинспекции и дублирует внутренний экзамен автошколы, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Коммерсантъ 04:01
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей США одобрила резолюцию против участия России в саммитах G7.
Piter.tv 05:30
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Религия

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн вчера в 22:52
Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

REGNUM 05:49
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Познер рассказал, что дважды справился с раком

Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
РИА Новости 07:00
Фигурное катание

Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
РИА Новости 05:04
Политика

НАТО впервые в истории обсудит усиление обороноспособности Китая

Лидеры стран НАТО впервые в истории альянса затронут тему усиления позиций Китая в мире, в том числе усиление его оборонных возможностей.
Газета.Ru 03:44
Космос

Ученые начали разработку гибернационных капсул для длительных космических полетов

Дни24 01:05
Происшествия

Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

Одним из потерпевших по делу был признан подросток из Тульской области.
Тульские новости 02:15
Общество

Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".
Газета.Ru 05:27
Общество

В Генпрокуратуре поддержали закон о профилактике домашнего насилия

28 ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что законопроект о домашнем насилии будет существенно доработан к 1 декабря.
Известия 07:06
Происшествия

Дело о взрыве газа под Белгородом передано в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства расследование уголовного дела по факту взрыва бытового газа под Белгородом, в результате которого погиб один человек.
RT на русском 07:42
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Газета.Ru 02:57
Происшествия

Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
RT на русском 07:46
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 станет первым китайским телефоном на Snapdragon 865

Соучредитель и вице-председатель Xiaomi Бин Лин (Bin Lin) участвовал в техническом саммите Qualcomm Snapdragon и объявил, что Mi 10 станет одним из первых смартфонов, оснащённых новой мобильной платформой Snapdragon 865.
3DNews 04:00
Игры

Halo: Reach вышла на четвертое место по онлайну в Steam

CyberSport.ru 02:44
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