Злоумышленники инициировали отправку такого запроса, после чего перехватывали СМС-сообщение, отправленное Telegram на номер пользователя, и получали код для авторизации. Мошенники заходили в чужой аккаунт через мобильный интернет, вероятнее всего, используя одноразовые сим-карты, отмечает Group-IB.

Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС

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