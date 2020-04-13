Коронавирус
Москва. Северо-ЗападGroup-IB заявила о нескольких атаках хакеров на mos.ru
В Москве сообщили о том, что портал мэра mos.ru испытывает сегодня особенно сильную нагрузку. Это связано как с большим количеством желающих оформить пропуска, так и с хакерскими атаками, которые происходят сегодня в сторону главного портала Москвы.
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13 апреля сайт mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, природа и атрибуция которых исследуется нами. О результатах анализа сообщим дополнительно.
— Илья Сачков, российский предпринимательТвоя газета (Москва) 06:10
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