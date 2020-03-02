Общество
КоммерсантъGroup-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.
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Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Футбол
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
В матче 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» потерпел домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:2. Счет в компенсированное время первого тайма открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос.
Футбол
«Локо» отказался от чемпионской гонки, «Спартак» «живой», по судейству есть вопросы. «8-16» с участием Быстрова, Черышева и Сабитова
Программа "8-16" от 2 марта Открыть видео ЦСКА — "Урал" — 1:1 Открыть видео Черышев (про гол Фернандеса): Если бы кто-то просто выдвинулся на Марио, он бы даже не смог опустить мяч, не то что пробить.
Музыка
Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Политика
Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле
Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Общество
Коронавирус стал причиной снижения уровня загрязнения воздуха в Китае
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Происшествия
Полиция связала гибель кошек на рейсе «Аэрофлота» с ветром
Общество
Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением
Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров отметил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на коронавирус.
Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Армия и оружие
Подвигу десантников 6-й роты исполнилось 20 лет
Футбол
Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Авто
В РФ начались продажи кроссовера Kia Seltos
В РФ состоялся старт продаж нового небольшого кроссовера Kia Seltos.
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью
Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Наука
Инженеры скопировали щупальца осьминога для изготовления манипулятора
Политика
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Экономика
ОЭСР изменила прогнозы по экономике России из-за коронавируса
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела в сторону понижения оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой до 1,2%. При этом прогноз на 2021 год ухудшен на 0,1 процентного пункта до 1,3%, сообщает ПРАЙМ.
Общество
Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах
Случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Культура
Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем
Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле
Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Футбол
Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»
Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
Игры
Приключения Карика и Вали нового поколения: 15 минут в выживании Grounded от Obsidian
Общество
В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Политика
Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.