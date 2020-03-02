Общество

КоммерсантъКоммерсантъGroup-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.
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Эксперты рассказали о вбросе фейков о коронавирусе в Москве

РЕН ТВ15:59

Group-IB начала расследование после рассылки в соцсетях о массовом заражении москвичей коронавирусом

Агентство Москва09:50

Москвичей предупредили о фейковых сообщениях о вспышке коронавируса

РИАМО10:49

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве

ТАСС10:35

Начато расследование вброса фейковых новостей о заражении москвичей коронавирусом

Вечерняя Москва09:54

Первый и фейки

Российская газета14:41

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

Москва 2409:43
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Спорт

ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics

Газета.Ru 09:49
Футбол

«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» потерпел домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:2. Счет в компенсированное время первого тайма открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос.
LiveSport.ru 16:50
Футбол

«Локо» отказался от чемпионской гонки, «Спартак» «живой», по судейству есть вопросы. «8-16» с участием Быстрова, Черышева и Сабитова

Программа "8-16" от 2 марта Открыть видео ЦСКА — "Урал" — 1:1 Открыть видео Черышев (про гол Фернандеса): Если бы кто-то просто выдвинулся на Марио, он бы даже не смог опустить мяч, не то что пробить.
Матч ТВ 14:49
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Политика

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Партия действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд" побеждает на выборах в Кнессет (парламент Израиля), сообщает The Jerusalem Post.
Газета.Ru 15:33
Общество

Коронавирус стал причиной снижения уровня загрязнения воздуха в Китае

ToDay News Ufa вчера в 10:46
Происшествия

На Кубани задержали банду полицейских

В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Газета.Ru 16:15
Кино

«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
RT на русском 29 февраля в 15:41
Происшествия

Полиция связала гибель кошек на рейсе «Аэрофлота» с ветром

Говорит Москва 11:29
Общество

Сотрудник РФС, у которого нашли коронавирус, выступил с обращением

Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров отметил, что до сих пор не получил протокол, подтверждающий положительный результат теста на коронавирус.
Чемпионат 11:05
Политика

В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие

Подвигу десантников 6-й роты исполнилось 20 лет

Парламентская газета 29 февраля в 16:27
Футбол

Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Бомбардир.ру 16:59
Авто

В РФ начались продажи кроссовера Kia Seltos

В РФ состоялся старт продаж нового небольшого кроссовера Kia Seltos.
Новые автомобили 11:10
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ 04:44
Наука

Инженеры скопировали щупальца осьминога для изготовления манипулятора

Красная весна 29 февраля в 07:02
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в нашей стране под контролем, делается все необходимое для борьбы с этим вирусом.
Российская газета вчера в 03:16
Экономика

ОЭСР изменила прогнозы по экономике России из-за коронавируса

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела в сторону понижения оценку роста реального ВВП России на текущий год на 0,4 процентного пункта по сравнению с ноябрьской оценкой до 1,2%. При этом прогноз на 2021 год ухудшен на 0,1 процентного пункта до 1,3%, сообщает ПРАЙМ.
Росбалт 09:50
Общество

Случаи заражения коронавирусом вне Китая зафиксировали в 64 странах

Случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 16:15
Культура

Продолжение сериала «Пёс»: что будет с главным героем

Программа «Новые русские сенсации» узнала, каким будет новый сезон популярного сериала НТВ «Пёс». История про собаку и людей продолжается.
НТВ вчера в 07:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле

Максим Галкин показал фанатам, как вела себя Алла Пугачева на концерте Лаймы Вайкуле.
Актуальные Новости 00:22
Футбол

Дзагоев поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА заявил, что не может дождаться противостояния со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России.
RT на русском 10:12
Игры

Приключения Карика и Вали нового поколения: 15 минут в выживании Grounded от Obsidian

Городской портал Новый Нижний 06:00
Общество

В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 01:28
Политика

Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников

Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
РБК 11:01
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России

Lenta.ru 08:49
Политика

Эрдоган предупредил Европу о миллионах сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил Евросоюз, что скоро к его границам двинутся миллионы беженцев.
Газета.Ru 11:40
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП

Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
BFM.ru 08:47
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