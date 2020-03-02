Общество

КоммерсантъКоммерсантъGroup-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.
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Первый и фейки

Российская газета14:41

Начато расследование вброса фейковых новостей о заражении москвичей коронавирусом

Вечерняя Москва09:54

Москвичей предупредили о фейковых сообщениях о вспышке коронавируса

РИАМО10:49

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в Москве

ТАСС10:35

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Коммерсантъ11:27

Group-IB начала расследование после рассылки в соцсетях о массовом заражении москвичей коронавирусом

Агентство Москва09:50

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

Москва 2409:43
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Общество

Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

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В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower, пишет «Интерфакс».
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«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК 13:29
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости 13:46
Общество

В России пранкеры нагнетают истерию с эпидемией коронавируса

В российских соцсетях и Telegram-каналах начали активно распространяться слухи о тысячах заболевших коронавирусом, информацию о которых якобы скрывают власти.
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Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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Футбол

Гол Кокорина в дебютном матче не помог «Сочи» набрать очки

Набрав 28 очков, «Арсенал» Игоря Черевченко укрепился в топ-6 команд лиги по итогам 20-ти туров.
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Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
ФАН 14:45
Общество

В Якутске планируют ввести налог на собак

Авксентьева отметила, что нужно проработать вопрос о введении налогов или соборов с владельцев животных.
RuNews24.ru 02:33
Футбол

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу Лаутаро Мартинеса

«Барселона» сделала первое предложение по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
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Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru 08:56
Общество

В сервисе «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

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Здоровье

В Роспотребнадзоре напомнили правила поддержания иммунитета

Ещё 10% населения планеты имеют врождённый иммунодефицит и постоянно болеют. У 80% людей иммунитет зависит от образа жизни.
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Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

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Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.
Газета.Ru 07:33
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Мальдини и Бобан могут покинуть «Милан»

«Милан» идет в таблице седьмым. Бобан пришел в клуб как функционер в прошлом году. Мальдини провел в «Милане» всю карьеру.
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«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»

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Шоу-бизнес

Виктория Исакова назвала причину смерти трехмесячной дочери

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Армия и оружие

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Недавнее решение правительства Сирии о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб и заявление, что Россия больше не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации неизбежно ведет к резкому укреплению антироссийских позиций в руководстве Турции.
Газета.Ru 15:33
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Еще трое человек скончались от коронавируса в штате Вашингтон

В американском штате Вашингтон в понедельник зафиксированы еще три случая летального исхода от коронавируса, сообщило в понедельник Управление общественного здравоохранения в округе Кинг.
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Знарок отказался отвечать на вопрос о массовой драке в матче с «Динамо»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок подвел итоги стартового матча первого раунда Кубка Гагарина против столичного "Динамо".
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Самый мощный взрыв в истории зафиксировали в космосе

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Спорт

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