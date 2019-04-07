Общество
КоммерсантъGroup-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.
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Group-IB начала расследование после рассылки в соцсетях о массовом заражении москвичей коронавирусом
Агентство Москвавчера в 09:50
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Общество
Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой
Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, лежащими в основе обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, были скопированы из другого источника.
Общество
Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки
Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
Политика
Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию
23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Армия и оружие
Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»
Происшествия
В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы
Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Здоровье
В Петербурге врачи обсудили принудительную госпитализацию
Не хочешь – заставим По словам Александра Пантелеева, главного фтизиатра Санкт-Петербурга, пациенты с социально опасными заболеваниями должны госпитализироваться принудительно, потому что интересы общества должны быть выше прав конкретного безответственного гражданина.
Общество
Евгений Резник винит в кризисе на СЭПО китайцев и демпинг конкурентов
В свою очередь, руководитель СЭПО Евгений Резник рассказал о причинах сворачивания производства легендарной продукции – холодильников "Саратов".
Политика
Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране
Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
Энергетика
Нефть поднялась выше $53 за баррель
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Общество
Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта
Россиянки хотели бы получить на 8 марта именно то, что им собираются дарить мужчины - ювелирные украшения, косметику и парфюмерию.
Общество
В Башкирии уволена учительница за оскорбление школьницы
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими государствами
Россия не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию в оборонной сфере, при которой никто не захочет воевать с ней, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Происшествия
Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании
Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
Шоу-бизнес
Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Финансы
Биржевой курс евро достиг 75 рублей
Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
Бандиты вымогали деньги у сослуживцев Шамсутдинова. Их зарплаты шли в воровской общак
Бандиты Тахи умудрились обложить данью даже военнослужащих-контрактников из части, обслуживающей ядерные силы России, где в минувшем октябре устроил бойню рядовой Шамсутдинов.
Хоккей
Русский гол в НХЛ. Ковальчук набрал первое очко за «Вашингтон»
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Кино
Назван список номинантов на премию «Ника»
Организаторы российской премии «Ника» представили список кандидатов на кинопремию.
Общество
В России зафиксировали шесть случаев коронавируса
Речь идет о трех гражданах России, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Японии и находящихся в Казани под карантином.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Армия и оружие
В России создают новый полицейский бронеавтомобиль
В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.