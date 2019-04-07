Общество

КоммерсантъКоммерсантъGroup-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.
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Москвичей предупредили о фейковых сообщениях о вспышке коронавируса

РИАМОвчера в 10:49

Эксперты рассказали о вбросе фейков о коронавирусе в Москве

РЕН ТВвчера в 15:59

Первый и фейки

Российская газетавчера в 14:41

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Коммерсантъвчера в 11:27

Эксперты обнаружили вброс в интернет фейков о коронавирусе в Москве

РБКвчера в 15:30

Group-IB начала расследование после рассылки в соцсетях о массовом заражении москвичей коронавирусом

Агентство Москвавчера в 09:50

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

Москва 24вчера в 09:43
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Общество

Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой

Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, лежащими в основе обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, были скопированы из другого источника.
РБК 01:58
Общество

Международный экономический форум в Ялте перенесли из-за коронавируса

Ялтинский международный экономической форум (ЯМЭФ) перенесен на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 02:07
Кино

«Зов предков» может принести студии Disney большие убытки

Приключенческий фильм «Зов предков» с Харрисоном Фордом не смог проявить себя в кинопрокате.
OvideO.ru вчера в 12:58
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Политика

Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию

23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru вчера в 13:15
Армия и оружие

Турция использовала в Сирии первый «рой дронов»

KM.ru вчера в 08:56
Происшествия

В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.
ТАСС 02:06
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Здоровье

В Петербурге врачи обсудили принудительную госпитализацию

Не хочешь – заставим По словам Александра Пантелеева, главного фтизиатра Санкт-Петербурга, пациенты с социально опасными заболеваниями должны госпитализироваться принудительно, потому что интересы общества должны быть выше прав конкретного безответственного гражданина.
Петербургский дневник вчера в 10:41
Общество

Евгений Резник винит в кризисе на СЭПО китайцев и демпинг конкурентов

В свою очередь, руководитель СЭПО Евгений Резник рассказал о причинах сворачивания производства легендарной продукции – холодильников "Саратов".
Взгляд-инфо 00:49
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Энергетика

Нефть поднялась выше $53 за баррель

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.
REGNUM вчера в 21:46
Общество

ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
РБК вчера в 18:46
Политика

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
РИА Новости вчера в 05:01
Экономика

Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год

Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
КиноПоиск вчера в 11:02
Общество

Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта

Россиянки хотели бы получить на 8 марта именно то, что им собираются дарить мужчины - ювелирные украшения, косметику и парфюмерию.
Российская газета 01:52
Общество

В Башкирии уволена учительница за оскорбление школьницы

ToDay News Ufa вчера в 08:11
Политика

Путин заявил о нежелании России воевать с другими государствами

Россия не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию в оборонной сфере, при которой никто не захочет воевать с ней, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.
Rambler News Service вчера в 01:56
Происшествия

Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании

Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
РИА Новости 00:40
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Финансы

Биржевой курс евро достиг 75 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов в понедельник вырос до 75 рублей.
Банки.ру вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

Бандиты вымогали деньги у сослуживцев Шамсутдинова. Их зарплаты шли в воровской общак

Бандиты Тахи умудрились обложить данью даже военнослужащих-контрактников из части, обслуживающей ядерные силы России, где в минувшем октябре устроил бойню рядовой Шамсутдинов.
Lenta.ru вчера в 16:04
Хоккей

Русский гол в НХЛ. Ковальчук набрал первое очко за «Вашингтон»

Спорт-Экспресс 01 марта в 20:46
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей

Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Pravda.Ru вчера в 04:27
Кино

Назван список номинантов на премию «Ника»

Организаторы российской премии «Ника» представили список кандидатов на кинопремию.
iReactor вчера в 13:30
Общество

В России зафиксировали шесть случаев коронавируса

Речь идет о трех гражданах России, эвакуированных с японского лайнера Diamond Princess в Японии и находящихся в Казани под карантином.
Новые Известия 01:27
Наука

БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе

Вестник Кавказа вчера в 07:53
Армия и оружие

В России создают новый полицейский бронеавтомобиль

В России разрабатывают новую полицейскую бронемашину, рассказал РИА Новости гендиректор "Военно-промышленной компании" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
РИА Новости вчера в 21:50
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