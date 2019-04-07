Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Общество Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле Зайцевой Подписи экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под документами, лежащими в основе обвинения в нарушении антидопинговых правил российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, были скопированы из другого источника.

Политика Путин скорректировал поправку о пенсиях в Конституцию 23 января сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева рассказала, что рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в основной закон, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Происшествия В Москве более 20 школьников получили ожоги роговицы Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что 2 марта в Останкинском районе более 20 детей пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Здоровье В Петербурге врачи обсудили принудительную госпитализацию Не хочешь – заставим По словам Александра Пантелеева, главного фтизиатра Санкт-Петербурга, пациенты с социально опасными заболеваниями должны госпитализироваться принудительно, потому что интересы общества должны быть выше прав конкретного безответственного гражданина.

Энергетика Нефть поднялась выше $53 за баррель Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 2 марта нефть Brent прибавила 5% и установилась выше $52 за баррель.

Политика В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.

Общество Россиянки назвали желаемые подарки на 8 марта Россиянки хотели бы получить на 8 марта именно то, что им собираются дарить мужчины - ювелирные украшения, косметику и парфюмерию.

Политика Путин заявил о нежелании России воевать с другими государствами Россия не собирается ни с кем воевать, но создает ситуацию в оборонной сфере, при которой никто не захочет воевать с ней, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Происшествия Борт Владивосток–Москва сел в Хабаровске из-за сообщения о минировании Самолет Владивосток - Москва сел в Хабаровске после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

Шоу-бизнес Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.