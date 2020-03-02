На сегодня зафиксировано более 9172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

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