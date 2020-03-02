Общество

КоммерсантъКоммерсантъGroup-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании. Там утверждают, что «информационная атака» распространяется через боты в социальной сети «ВКонтакте» и «вбросы» в мессенджерах.
Читать в источнике
Комментировать73
Илья Сачков
На сегодня зафиксировано более 9172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.
— Илья Сачков, российский предпринимательТелеканал 360° 11:17

Подробнее о событии

Эксперты рассказали о вбросе фейков о коронавирусе в Москве

РЕН ТВ15:59

Начато расследование вброса фейковых новостей о заражении москвичей коронавирусом

Вечерняя Москва09:54

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Коммерсантъ11:27

Москвичей предупредили о фейковых сообщениях о вспышке коронавируса

РИАМО10:49

Первый и фейки

Российская газета14:41

Group-IB начала расследование после рассылки в соцсетях о массовом заражении москвичей коронавирусом

Агентство Москва09:50

Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице

Москва 2409:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Общество

Россиян предупредили о мошенничестве с картами лояльности

Как отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов, с проблемой незаконного пользования скидочными бонусами россиян столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.
РИА Новости 18:35
Происшествия

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Общество

Бывший министр спорта Колобков назначен замглавы «Газпром нефти»

Совет директоров «Газпром нефти» назначил заместителем генерального директора компании по работе с федеральными органами власти бывшего министра спорта РФ Павла Колобкова, говорится в сообщении «Газпром нефти».
Rambler News Service 11:13
Армия и оружие

Украинские боевые части перешли на питание по стандартам НАТО

Взгляд.ру 07:00
Общество

В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

Введение налога на собак приведет к росту числа бездомных животных в России, считает глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Газета.Ru 19:42
Футбол

Черчесов назовет заявку сборной России на ближайший сбор 16 марта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал дату оглашения заявки национальной команды на мартовский сбор.
Бомбардир.ру 16:59
Фигурное катание

Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
RT на русском 11:50
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru 11:32
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета 14:05
Авто

Aurus собрал более 700 предзаказов на автомобили

Глава компании Aurus, которая производит автомобили представительского класса, сообщил, что компания получила уже более 700 заявок.
Новые Ведомости 04:54
Происшествия

На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей

На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Газета.Ru 12:46
Политика

Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах в Израиле

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
Интерфакс 15:26
Происшествия

Экспертиза признала вменяемым расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова

Реальное время 10:29
Биатлон

Губерниев отреагировал на сообщения о поддельных подписях Родченкова

Ранее адвокат биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой Алексей Панич указал в CAS на представленные в МОК подложные документы.
Lenta.ru 19:08
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала умилительное видео с 3-летней дочерью

Пелагея опубликовала умилительное видео с их с Иваном Телегиным 3-летней дочерью Несмотря на то, что сами Иван и Пелагея в качестве причины развода называют банальное недопонимание, в ряде СМИ то и дело появлялась информация о том, что хоккеист неоднократно изменял жене.
Вокруг ТВ 04:44
Политика

Списки «Единой России» на выборах в Госдуму может возглавить Путин

Президент России Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России» на выборах в Государственную думу в 2021 году.
Дождь 03:41
Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
Российская газета вчера в 16:01
Футбол

Панов: всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Езжу вместе с командой по России на выезды. Вообще я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».
Metaratings 16:49
Хоккей

Наместников забросил первую шайбу за «Колорадо»

На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:1. Шайбу в составе «Колорадо» забросил российский нападающий Владислав Наместников.
Чемпионат 20:13
Происшествия

В Иркутской области чиновник при задержании съел улику и подавился

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев был арестован по обвинению в получении взятки.
Znak.com 11:58
Экономика

Повышение пенсионного возраста принесло в бюджет 21,5 млрд рублей

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет сэкономил на выплатах 21,5 млрд рублей.
Известия 15:30
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Финансы

Курс евро достиг 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов в понедельник, 2 марта, поднимался до 75 рублей впервые с 1 марта 2019 года, свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 08:59
Политика

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
РИА Новости 18:06
Футбол

«Манчестер Сити» подтвердил договоренность о трансфере 17-летнего бразильского защитника

«Манчестер Сити» подтвердил, что достиг соглашения о трансфере защитника «Коритибы» Яна Коуто.
Матч ТВ 20:06
Культура

Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли

61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Mockva.ru вчера в 21:57
Происшествия

Суд приговорил к девяти годам убийцу девушки-блогера

РБК 12:55
Футбол

Александр Кержаков: «Обе команды сыграли в свою силу. Малком поможет „Зениту“»

«Зенит» по сути вышел без нападающих, и все на трибунах заговорили про карму.
Фонтанка.Ру 07:45
Гаджеты

Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС

Пользователи пожаловались на последнее обновление Windows 10, выпущенное 27 февраля 2020 года.
Актуальные Новости 07:27
Общество

Женщины рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта

Специалисты подчеркивают, что в нынешнем году мужчины смогли угадать с выбором подарка женщинам на 8 Марта.
Москва 24 19:50
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное