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КоммерсантъGroup-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
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На сегодня зафиксировано более 9172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.
— Илья Сачков, российский предпринимательТелеканал 360° 11:17
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