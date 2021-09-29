"На данный момент юристы Group-IB ... изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября 2021 года в отношении основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова", - говорится в заявлении.
Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете.
С 1 октября МВД вправе депортировать из России мигрантов, которые не урегулировали статус пребывания на российской территории, сказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Теории о будущем нашего Солнца были разработаны и широко распространились в XVIII и XIX столетиях и укоренились в массовом сознании, послужив толчком к созданию некоторых удивительно мрачных описаний конца света.