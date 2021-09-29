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Group-IB заявила о невиновности главы компании Сачкова, подозреваемого в госизмене

"На данный момент юристы Group-IB ... изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября 2021 года в отношении основателя и генерального директора Group-IB Ильи Сачкова", - говорится в заявлении.
РИА Новости
Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Сачкова на два месяца по делу о госизмене.
Эхо Москвы
Также сообщается, что все подразделения Group-IB продолжили работу в штатном режиме.
Pravda.Ru
Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете.
Коммерсантъ

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