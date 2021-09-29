В реанимации умер актер из «Универа» Константин Глушков

На 57-м году жизни в ночь с 24 на 25 сентября скончался российский актер, продюсер, телеведущий и сценарист Константин Глушков, известный отечественному зрителю по ролям более чем в сотне популярных сериалов.