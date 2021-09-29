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Group-IB заявила о невиновности подозреваемого в госизмене главы компании

Group-IB опубликовала на своем сайте заявление, в котором прокомментировала арест основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова по подозрению в госизмене.
Коммерсантъ
Лефортовский суд Москвы накануне арестовал Сачкова до 27 ноября по ходатайству следствия.
Интерфакс
Также сообщается, что все подразделения Group-IB продолжили работу в штатном режиме.
Pravda.Ru
Group-IB, как указано на сайте компании, занимается разработкой решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Интерфакс

С чего всё началось

Group-IB опубликовала на своем сайте заявление
, в котором прокомментировала арест основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова по подозрению в госизмене.

Подробнее о событии

Group-IB заявила о невиновности подозреваемого в госизмене главы компании
Коммерсантъ07:43
Источник: следствие вменяет Сачкову передачу за рубеж секретов в сфере кибербезопасности
ТАСС10:49
В Group-IB прокомментировали арест основателя компании Ильи Сачкова
RT на русском07:06
В Group-IB пообещали «держать удар» после ареста основателя по делу о госизмене
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РИА Новости07:02
Group-IB заявила о невиновности арестованного за госизмену главы компании
РБК07:39
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