Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве сообщают "РИА Новости" и URA.ru.
На 57-м году жизни в ночь с 24 на 25 сентября скончался российский актер, продюсер, телеведущий и сценарист Константин Глушков, известный отечественному зрителю по ролям более чем в сотне популярных сериалов.
На прошлой неделе японское космическое агентство JAXA доставило один из этих образцов – фрагмент грунта с поверхности астероида, имеющий размер менее одного миллиметра – в лабораторию планетолога Ральфа Милликена (Ralph Milliken) из Брауновского университета, США, для подробного анализа.
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-пресс-секретаря бывшего американского президента Дональда Трампа Стефани Гришэм о том, что в 2019 году в Японии, чтобы отвлечь внимание лидера США, в российскую делегацию намеренно включили красивую переводчицу, пишет РИА Новости.