Как сообщает РИА Новости, Анастасия Иванова, старший научный сотрудник НИИ ТиПМ, сообщила, что специалистам филиала Института цитологии и генетики СО РАН удалось выявить генетические маркеры, определяющие склонность людей к внезапной смерти в результате сердечного приступа.
Интересно ответил Вербитский на вопрос, от чего зависит, выздоровеет человек или умрет: - Я для себя пока не смог сформулировать точный ответ на этот вопрос, да и многие специалисты тоже: мы пока не можем найти причину, почему часть больных не поддаются никакому лечению.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за 1 тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и к окончанию торговой сессии превысила 940 долларов за 1 тысячу кубометров, что почти на 100 долларов больше расчётной цены пятницы.
Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве, сообщают "РИА Новости" и URA.ru.