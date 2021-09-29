Будьте в Плюсе

Group-IB заявила о невиновности подозреваемого в госизмене главы компании

Международная компания по борьбе с киберпреступностью Group-IB выпустила заявление в поддержку своего основателя Ильи Сачкова, арестованного по делу о госизмене.
Медиазона
В среду Лефортовский суд Москвы сообщил, что арестовал Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса).
РБК
Утром 29 сентября в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски.
Известия
Компания Group-IB специализируется на предотвращении и расследовании кибератак.
ТВ Центр

Подробнее о событии

«Нажил себе врагов»: что известно о деле против основателя Group-IB Ильи Сачкова
Forbes11:44
Group-IB заявила о невиновности руководителя Сачкова, руководство компанией примет Волков
РИА Новости07:02
В Group-IB прокомментировали арест основателя компании Ильи Сачкова
RT на русском07:06
Новым руководителем Group-IB станет Дмитрий Волков
Газета.Ru07:14
Group-IB заявила о невиновности подозреваемого в госизмене главы компании
Коммерсантъ07:43
В Group-IB заявили, что все подразделения компании работают в штатном режиме
ТАСС06:57
Основатель Group IB арестован по подозрению в госизмене
Интерфакс03:52

Интересное

Учёные НИИ ТиПМ выявили генетические маркеры внезапной сердечной смерти человека

Как сообщает РИА Новости, Анастасия Иванова, старший научный сотрудник НИИ ТиПМ, сообщила, что специалистам филиала Института цитологии и генетики СО РАН удалось выявить генетические маркеры, определяющие склонность людей к внезапной смерти в результате сердечного приступа.
Solenka.infoвчера в 12:50

Главврач Вербитский: неясно, почему часть больных не поддается никакому лечению

Интересно ответил Вербитский на вопрос, от чего зависит, выздоровеет человек или умрет: - Я для себя пока не смог сформулировать точный ответ на этот вопрос, да и многие специалисты тоже: мы пока не можем найти причину, почему часть больных не поддаются никакому лечению.
LentaChel.ru07:31

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник выросли на 11%, до 943 долларов за 1 тысячу кубов

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги понедельника на уровне около 853 долларов за 1 тысячу кубометров, в целом в течение дня демонстрировала устойчивый рост и к окончанию торговой сессии превысила 940 долларов за 1 тысячу кубометров, что почти на 100 долларов больше расчётной цены пятницы.
ПРАЙМ27 сентября в 12:44

Киев заявил о возможных проблемах с импортом газа из Венгрии на Украину и его хранением

Заключение Будапештом долгосрочного контракта с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины создаст проблемы с импортом газа из Венгрии на Украину и его хранением в украинских ПХГ.
ТАСС11:33

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн рублей

Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве, сообщают "РИА Новости" и URA.ru.
Коммерсантъ10:03