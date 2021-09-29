Главврач Вербитский: неясно, почему часть больных не поддается никакому лечению

Интересно ответил Вербитский на вопрос, от чего зависит, выздоровеет человек или умрет: - Я для себя пока не смог сформулировать точный ответ на этот вопрос, да и многие специалисты тоже: мы пока не можем найти причину, почему часть больных не поддаются никакому лечению.