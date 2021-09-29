Коллектив Group-IB 29 сентября опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил уверенность в невиновности основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, арестованного по подозрению в госизмене.
Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете.
Кстати, эксперименты с электромобилями британцы ведут больше десяти лет, ведь еще в 2011 году был представлен прототип Rolls-Royce 102EX, то есть Phantom с электроприводом, но тогда дальше одного опытного экземпляра дело не пошло.
Фонд борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также признана экстремистской) исключены из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией этих юрлиц.