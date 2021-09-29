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Group-IB заявила о невиновности подозреваемого в госизмене главы компании

Коллектив Group-IB 29 сентября опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил уверенность в невиновности основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, арестованного по подозрению в госизмене.
Известия
Подробности обвинения неизвестны, дело имеет гриф «секретно».
Эхо Москвы
Утром 29 сентября в московской штаб-квартире Group-IB прошли обыски.
Известия
Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете.
Коммерсантъ

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