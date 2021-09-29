Rolls-Royce Spectre станет первым электромобилем марки

Кстати, эксперименты с электромобилями британцы ведут больше десяти лет, ведь еще в 2011 году был представлен прототип Rolls-Royce 102EX, то есть Phantom с электроприводом, но тогда дальше одного опытного экземпляра дело не пошло.