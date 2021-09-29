Коллектив Group-IB 29 сентября опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил уверенность в невиновности основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова, арестованного по подозрению в госизмене.
Group-IB создает программное обеспечение по информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете.
Вице-президент Сбербанка и экс-заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении 50 млн руб. Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период работы в министерстве, сообщают "РИА Новости" и URA.ru.