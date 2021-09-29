Новые волнения и политический кризис на Украине могут стать причиной окончательного развала страны и раздела ее территорий между соседними государствами, заявил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала "Первый независимый".
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил «Ъ» и подтвердили несколько источников в правительстве, что мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен после 30 сентября.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью заявления, что президент России Владимир Путин якобы намеренно кашлял в ходе встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом в 2019 году в Осаке.