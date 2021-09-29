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Group-IB заявила о невиновности подозреваемого в госизмене главы компании

Group-IB опубликовала на своем сайте заявление, в котором прокомментировала арест основателя и гендиректора компании Ильи Сачкова по подозрению в госизмене.
Коммерсантъ
Лефортовский суд Москвы накануне арестовал Сачкова до 27 ноября по ходатайству следствия.
Интерфакс
Утром 28 сентября в штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски.
Телеканал 360°
Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности.
Ведомости

Подробнее о событии

Group-IB заявила о невиновности руководителя Сачкова, руководство компанией примет Волков
РИА Новости07:02
В Group-IB пообещали «держать удар» после ареста основателя по делу о госизмене
Forbes07:00
Основатель Group IB арестован по подозрению в госизмене
Интерфакс03:52
Group-IB заявила о невиновности арестованного за госизмену главы компании
РБК07:39
Group-IB отреагировала на арест основателя компании
BFM.ru08:08
В Group-IB заявили, что все подразделения компании работают в штатном режиме
ТАСС06:57
Group-IB заявила о невиновности подозреваемого в госизмене главы компании
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