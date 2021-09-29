МВД подтвердило планы депортировать нелегализовавшихся мигрантов после 30 сентября

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил «Ъ» и подтвердили несколько источников в правительстве, что мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России может быть продлен после 30 сентября.