Уфа, 11 июня 2020, 13:58 — REGNUM Грозы с сильными порывами ветра ожидают в Башкирии. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Башкирии

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