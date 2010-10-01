Футбол
VgudokГрозный приём «Локо». Железнодорожники едут в Чечню на игру с «Ахматом»
Занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу московский «Локомотив» отправляется в гости в Грозный, где в 13-м туре встретится с местным «Ахматом».
Читать в источнике
Оценить
Происшествия
Россиянка выпрыгнула из окна после восьми часов изнасилований
Lenta.ru вчера в 09:30
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 17 октября в 09:15
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
iReactor 06:57
Общество
Умер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск».
Lenta.ru 08:16
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Космос
К Земле летит астероид диаметром до одного километра
Астероид 2019 TR2 летит, предположительно, со скоростью 50 тысяч километров в час, в то время как большой 162082 (1998 HL1) перемещается со скоростью 40,2 тысячи километров в час.
Sputnik Литва 09:05
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Общество
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков
Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта.
Российская газета 00:00
Авто
Skoda представила первые изображения новой Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 17 октября в 04:20
Происшествия
В Петербурге обрушился строящийся паркинг
Строящийся паркинг обрушился на площади около 200 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 07:30
Теннис
Скончался известный теннисист Александр Волков
На 53-м году жизни скончался известный российский и советский теннисист Александр Волков.
Российская газета 08:52
Политика
Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс
РИА Новости 07:19
Происшествия
Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
Известия 09:17
Здоровье
Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах
По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru 02:55
Гаджеты
Realme привезёт в Россию мощный бюджетник с 5000 мАч и NFC
Китайский бренд Realme назвал дату выхода в России смартфонов Realme 5 и Realme 5 Pro. Первая модель работает на процессоре Snapdragon 665.
Ferra 17 октября в 10:47
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 вчера в 12:36
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского университета МВД РФ, погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии.
Известия 08:56
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 09:09
Футбол
Главный тренер «Тамбова» Григорян подал в отставку
Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Тамбов» после поражения от «Урала» в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
News.ru 09:31
Футбол
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
RT на русском 08:29
Происшествия
Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро
Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.
Вести.Ru 07:17
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян вновь стала мамой
Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.
Газета.Ru 07:14
Футбол
Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, что недавно разговаривал с главным тренером «Болоньи» Синишей Михайловичем, борющимся с лейкемией.
Soccer.ru 04:30
Гаджеты
В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865
Astera вчера в 12:23
Политика
Граждан Украины и Белоруссии признают носителями русского языка
Документом предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».
REGNUM 08:34
Футбол
«Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 13-го тура РПЛ
В Петербурге в рамках 13-го тура российской премьер-лиги состоится матч между местным «Зенитом» и «Ростовом».
Нева Спорт вчера в 18:00