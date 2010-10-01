Футбол

VgudokVgudokГрозный приём «Локо». Железнодорожники едут в Чечню на игру с «Ахматом»

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Занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу московский «Локомотив» отправляется в гости в Грозный, где в 13-м туре встретится с местным «Ахматом».
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