Арбитражный суд Московской области сегодня взыскал с Грудинина 1 066 219 000 рублей, частично удовлетворив иск акционеров «Совхоза» Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой.

с чего всё началось

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей. "Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

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