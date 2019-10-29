Общество

РИА НовостиРИА НовостиГрудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей. "Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.
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«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет»: Грудинин прокомментировал взыскание с него 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области сегодня взыскал с Грудинина 1 066 219 000 рублей, частично удовлетворив иск акционеров «Совхоза» Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой.
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Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

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Российский политик
Российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
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