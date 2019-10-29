Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров "Совхоза имени Ленина" к его директору Павлу Грудинину, передает корреспондент РИА Новости. Судья Рустам Бирюков постановил взыскать в пользу истцов один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей.

с чего всё началось

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей. "Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

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