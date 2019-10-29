Общество

РИА НовостиРИА НовостиГрудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей. "Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.
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«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет»: Грудинин прокомментировал взыскание с него 1 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области сегодня взыскал с Грудинина 1 066 219 000 рублей, частично удовлетворив иск акционеров «Совхоза» Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой.
Forbesвчера в 10:48

Подробнее о событии

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Российская газетавчера в 20:49

Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей

RT на русскомвчера в 08:01

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

РИА Новостивчера в 15:58

Грудинин заявил об отсутствии средств на выплаты по иску на 1 млрд руб

РБКвчера в 12:42

Эксперт не исключил уголовного преследования Грудинина за вывод совхозного имущества

Взгляд.рувчера в 11:10

«Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет»: Грудинин прокомментировал взыскание с него 1 млрд рублей

Forbesвчера в 10:48

Грудинин рассказал об отсутствии денег для выплаты по иску акционеров

Газета.Ruвчера в 18:21
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Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Происшествия

Названы причины расстрела сослуживцев солдатом в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 17:43
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Футбол

Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
RT на русском вчера в 11:28
Общество

Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
RT на русском вчера в 23:10
Политика

Премьер-министр Ливана ушел в отставку после массовых протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке после двухнедельных акций протеста, передает телеканал Sky News Arabia.
Дождь вчера в 10:46
Политика

Социологи заметили рост уровня поддержки Путина

Рост числа россиян, поддерживающих социальную и экономическую политику Владимира Путина, зафиксирован в октябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».
Моя Москва.онлайн вчера в 02:48
Политика

Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными

Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие

Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого

Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости вчера в 06:41
Культура

Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении

Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Телепрограмма вчера в 11:59
Технологии

Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел

Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.
Vevby.ru 28 октября в 10:48
Экономика

Инвесторам оставили переходный период

Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 19:10
Наука

Прародину всего человечества нашли в Южной Африке

В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.
МедиаПоток вчера в 03:03
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
РИА Новости вчера в 22:03
Общество

В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit

Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.
SM News вчера в 05:42
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

МедиаПоток вчера в 12:03
Хоккей

Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко.
Чемпионат вчера в 14:35
Армия и оружие

Россия построит не имеющие аналогов в мире военные корабли

Известия вчера в 21:49
Армия и оружие

В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35

Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей 28 октября в 14:59
Баскетбол

«Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».
RT на русском вчера в 14:50
Здоровье

Эксперты выяснили, какой завтрак полезен для кишечника

Planet Today вчера в 07:22
Здоровье

Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян

Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.
Газета.Ru 27 октября в 05:41
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает новое поколение «умных» телевизоров Mi TV

Как сообщает сетевой информатор Мукула Шарма, китайский производитель в ближайшее время анонсирует серию телевизоров Xiaomi Mi TV 5. Новые модели поступят в продажу 11 ноября.
UfacityNews.ru вчера в 01:19
Политика

В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей

Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Gazeta.SPb вчера в 09:01
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru вчера в 09:31
Экономика

Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group

Обновлено в 11:58 Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
BFM.ru вчера в 04:50
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции

В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru вчера в 14:29
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Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик и предприниматель. Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области с 1995 года. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
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