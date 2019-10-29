Арбитражный суд Московской области сегодня взыскал с Грудинина 1 066 219 000 рублей, частично удовлетворив иск акционеров «Совхоза» Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой.

с чего всё началось

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей. "Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.

Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Футбол Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.

Общество Названы регионы России с самыми качественными дорогами Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.

Политика Премьер-министр Ливана ушел в отставку после массовых протестов Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке после двухнедельных акций протеста, передает телеканал Sky News Arabia.

Политика Социологи заметили рост уровня поддержки Путина Рост числа россиян, поддерживающих социальную и экономическую политику Владимира Путина, зафиксирован в октябре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Георейтинга» фонда «Общественное мнение».

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Армия и оружие Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого Ополченцы ЛНР и украинские силовики начали отвод сил и средств от линии соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, заявил представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

Культура Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.

Технологии Нейросеть улучшила процесс решения задачи трех тел Ученые из Нидерландов, Великобритании и Португалии разработали новый способ решения этой задачи, прибегая к помощи нейросети.

Экономика Инвесторам оставили переходный период Инвесторам оставили переходный период ЦБ уточнил ряд положений законопроекта о категоризации инвесторов.

Наука Прародину всего человечества нашли в Южной Африке В ходе морфологических исследований британские антропологи выяснили, что родиной первых людей современного вида является Южная Африка.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы» Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Общество В Британии переработают памятные монеты из-за переноса даты Brexit Евросоюз накануне одобрил третью отсрочку Brexit В Великобритании планируют переработать 50-пенсовые памятные монеты в связи с переносом даты Brexit.

Хоккей Гусев не сыграет с «Тампа-Бэй», форвард будет смотреть матч с трибуны Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев пропустит встречу с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эбби Мастракко.

Армия и оружие В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35 Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Баскетбол «Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».

Здоровье Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян Нерациональное питание повышает риски хронических заболеваний, предупреждает Мотова.

Гаджеты Xiaomi разрабатывает новое поколение «умных» телевизоров Mi TV Как сообщает сетевой информатор Мукула Шарма, китайский производитель в ближайшее время анонсирует серию телевизоров Xiaomi Mi TV 5. Новые модели поступят в продажу 11 ноября.

Политика В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.

Экономика Сбербанк собирается купить долю в Mail.ru Group Обновлено в 11:58 Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.