Происшествия
Вести.RuГрудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
В Николаевске-на-Амуре семимесячный ребенок стал жертвой забывчивости собственной матери. Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов. К тому моменту мальчик был мертв.
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с чего всё началось
В Николаевске-на-Амуре грудной ребенок насмерть замерз после того, как родители оставили его на балконе, сообщает Минздрав Хабаровского края в lnstagram.Lenta.ruвчера в 07:44
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Устанавливаются обстоятельства смерти малолетнего мальчика в Хабаровском крае
PROkhab.ruвчера в 19:31
В Хабаровском крае погиб семимесячный мальчик, забытый на балконе
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