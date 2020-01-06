с чего всё началось

В Николаевске-на-Амуре семимесячный ребенок стал жертвой забывчивости собственной матери. Сорокалетняя женщина, по неподтвержденным данным, уложила спать младенца в коляске на балконе, а вспомнила о нем только спустя пять часов. К тому моменту мальчик был мертв.

Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае

Происшествия Трое детей погибли в пожаре под Ярославлем Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Борисоглебском районе Ярославской области, сообщает "РИА Новости" Возгорание в одноэтажном деревянном здании произошло после полуночи 7 января.

Политика МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.

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Хоккей «Барыс» в гостях обыграл «Авангард» «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Авангард» со счетом 3:2. Дубль и победный гол на счету Никиты Михайлиса.

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