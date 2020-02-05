Украинская группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции телеканала "1+1" давлением на СМИ и просит коллег о помощи, соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте медиагруппы. Ранее в среду депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала "1+1".

Группа «1+1 медиа» считает обыски в редакции давлением на СМИ

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