Политика
РИА НовостиГруппа «1+1 медиа» считает обыски в редакции давлением на СМИ
Украинская группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции телеканала "1+1" давлением на СМИ и просит коллег о помощи, соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте медиагруппы. Ранее в среду депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский сообщил об обыске в офисе телеканала "1+1".
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Дамаск подвергся ракетной атаке
В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
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В Крыму заканчиваются запасы воды
Ранее с проблемой нехватки воды в Крыму предложили справиться с помощью стрельбы реагентами по облакам, которая могла бы спровоцировать выпадение осадков.
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Анализ стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) на 2019—2024 годы позволил Счетной палате РФ выявить отсутствие в указанных планах около половины показателей национальных проектов, 6 февраля сообщает ТАСС.
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Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
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Раскрыты обстоятельства гибели спецназовцев ФСБ в Сирии
Раскрыты обстоятельства гибели четырех спецназовцев ФСБ России в Сирии.
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике рака
Среди самых важных мер профилактики заболевания раком специалисты назвали следование здоровому образу жизни, а также прохождение регулярных медосмотров.
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Валентин Коновалов собирается в Москву
Как стало известно из собственных источников, завтра глава Хакасии Валентин Коновалов вылетает в Москву, где он намерен провести ряд встреч для получения дополнительного финансирования республики из федерального бюджета.
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«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
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Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Культура
Стартовали съемки 7 сезона сериала «Сваты»
На прошлой неделе в одной из белорусских деревень начались съемки популярного сериала «Сваты».
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Общество
В Прикамье нашли способ лишить классных руководителей обещанных доплат
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Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным
По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
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США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 563. По последним данным, заражены 28 018 человек, 1153 пациента выписаны.
Экономика
Экономисты оценили ущерб экономике РФ от коронавируса
Вспышка коронавируса в КНР может нанести ущерб экономики России и обнулить эффект от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным мер по улучшению социальной поддержки населения.
Общество
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Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.