Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, который взял видеоинтервью у солиста шведской четверки Бьорна Ульвеуса. Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году.

