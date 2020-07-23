Музыка

Москва 24Москва 24Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 27 лет

Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, который взял видеоинтервью у солиста шведской четверки Бьорна Ульвеуса. Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году.
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Легендарная шведская поп-группа ABBA выпустит пять новых песен в 2021 году, сообщает издание The Independent
 со ссылкой на ведущего подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда.
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