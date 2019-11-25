Экономика

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-Дону«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в нежелании возвращать долги

«Группа Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди обвинила футбольный клуб «Ростов» в нежелании возвращать долги. В пресс-службе компании отметили, что в 2015-2017 годах передали 760 млн рублей «по обращениям от ФК «Ростов» и администрации Ростовской области».
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