Футбол
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в нежелании возвращать долги
«Группа Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди обвинила футбольный клуб «Ростов» в нежелании возвращать долги. В пресс-службе компании отметили, что в 2015-2017 годах передали 760 млн рублей «по обращениям от ФК «Ростов» и администрации Ростовской области».
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«Агроком» Ивана Саввиди обвинил ФК «Ростов» в нежелании отдавать долги
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:20
«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в нежелании возвращать долги
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону00:54
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