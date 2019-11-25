Футбол

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-Дону«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в отказе платить по долгам

Учитывая сложное финансовое положение клуба, бизнесмен предложил вернуть долг за счет части средств, предоставленных в виде очередной спонсорской помощи. В 2019 году был заключен спонсорский контракт между ФК «Ростов» и ООО «РКЗ-Тавр» (входит в ГК) на сумму 156 млн рублей.
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