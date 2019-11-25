Футбол
Блокнот Ростов-на-Дону«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в отказе платить по долгам
Учитывая сложное финансовое положение клуба, бизнесмен предложил вернуть долг за счет части средств, предоставленных в виде очередной спонсорской помощи. В 2019 году был заключен спонсорский контракт между ФК «Ростов» и ООО «РКЗ-Тавр» (входит в ГК) на сумму 156 млн рублей.
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«Агроком» Ивана Саввиди обвинил ФК «Ростов» в нежелании отдавать долги
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:20
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Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
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Путин обсудил с Зеленским поставки газа на Украину
В ходе разговора «подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба Кремля.
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По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
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Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
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В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
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Дизельное топливо в России оказалось самым фальсифицируемым. Доля его подделки составила 15%, сообщили «Известиям» в Росстандарте.
Гаджеты
Первые изображения телевизора Nokia Smart TV
Nokia выпустит линейку смарт-телевизоров. До этого, такими устройствами компания не занималась.
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В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
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Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл на учения в ЮАР
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в морских учениях с военными моряками Китая и ЮАР, сообщил начальник пресс-службы Северного флота, капитан первого ранга Вадим Серга.
Космос
NASA и EKA планируют доставить образцы пород с Марса через 10 лет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ЕКА) готовятся совместно реализовать проект по доставке образцов марсианских пород на Землю.
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В Екатеринбурге создали структуру для управления стадионом «Екатеринбург Арена»
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Завершено строительство первой в мире линии серийной печати панелей OLED
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Спорт
Сергей Собянин пригласил участников «Московского долголетия» на каток
Кино
Фильму «Дау» Хржановского отказали в прокате в России
Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау».
Игры
Square Enix уже работает над второй частью ремейка Final Fantasy VII
Хоть Square Enix и неохотно говорит об этом, но выходящий 3 марта ремейк Final Fantasy VII разделён на «эпизоды», число которых до сих пор неизвестно, а каждый из них предстоит покупать отдельно.
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Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц
Система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека, говорится в решении Савеловского суда.
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Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.