Футбол
Блокнот Ростов-на-Дону«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в отказе платить по долгам
Учитывая сложное финансовое положение клуба, бизнесмен предложил вернуть долг за счет части средств, предоставленных в виде очередной спонсорской помощи. В 2019 году был заключен спонсорский контракт между ФК «Ростов» и ООО «РКЗ-Тавр» (входит в ГК) на сумму 156 млн рублей.
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«Агроком» Ивана Саввиди обвинил ФК «Ростов» в нежелании отдавать долги
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:20
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В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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Автомобили начнут стремительно дорожать в России уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
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Общество
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Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Футбол
Футбольный агент Сафонов: «По именам сборная Украины сильнее российской»
Известный в России футбольный агент Алексей Сафонов в интервью интернет-редакции ТНВ сравнил сборные России и Украины, заявив, что было бы интересно посмотреть очный матч команда на ЧЕ-2020.
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Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Космос
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Исполнительный директор государственного предприятия Роскосмос по перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что в ближайшем будущем на земном спутнике установят несколько телескопов.
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Футбол
«Реал Мадрид» победит ПСЖ в матче Лиги чемпионов
Успех ПСЖ в предстоящем матче оценивается с коэффициентом 2.95. Шансы на ничью представлены в линиях БК БингоБум котировкой 3.75.
Политика
Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Авто
Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
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Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
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Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество планирует в будущем расширение области исследований "Винного гида" на новые проекты, которые будут ориентированы на сравнение российских и иностранных вин, сообщил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" руководитель Роскачества Максим Протасов.
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