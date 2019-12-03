Экономика

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-Дону«Группа Агроком» простила часть долга ФК «Ростов»

В тоже время компания подала аппеляционную жалобу на Арбитражного суда Ростовской области, которая отказала в иске к АО «ФК Ростов». Напомним, в 2015-2017 годах структуры «Группы Агроком» передали денежные средства ФК «Ростов» по обращениям клуба и правительства региона.
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