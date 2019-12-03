Экономика
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону«Группа Агроком» простила часть долга ФК «Ростов»
В тоже время компания подала аппеляционную жалобу на Арбитражного суда Ростовской области, которая отказала в иске к АО «ФК Ростов». Напомним, в 2015-2017 годах структуры «Группы Агроком» передали денежные средства ФК «Ростов» по обращениям клуба и правительства региона.
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«Агроком Холдинг» оспорил решение суда по ситуации с долгом ФК «Ростов»
РБК Ростов-на-Донувчера в 08:29
«Группа Агроком» готова простить ФК Ростов пени и неустойку в случае выплаты долга 64,7 млн рублей
Город N (Ростов)вчера в 06:36
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Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
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