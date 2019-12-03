Экономика

Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-Дону«Группа Агроком» простила часть долга ФК «Ростов»

В тоже время компания подала аппеляционную жалобу на Арбитражного суда Ростовской области, которая отказала в иске к АО «ФК Ростов». Напомним, в 2015-2017 годах структуры «Группы Агроком» передали денежные средства ФК «Ростов» по обращениям клуба и правительства региона.
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«Агроком Холдинг» обжаловала решение суда по долгу ФК «Ростов»

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«Группа Агроком» готова простить «Ростову» часть долга

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
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США расширили санкции в отношении Венесуэлы

Все шесть танкеров связаны, как утверждают в Вашингтоне, с венесуэльской государственной компанией Petróleos de Venezuela, S.A. В министерстве финансов США также уточнили, что санкции введены в отношении принадлежащего кубинской компании Caroil Transport Marine Ltd. танкера Esperanza, ранее включенного в санкционный список под именем Nedas.
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В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.
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Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму

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Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах, - Олег Понарьин В связи с этим, он посоветовал возвращаться к "старому советскому способу" и использовать комфортный, массовый общественный транспорт.
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Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой России

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