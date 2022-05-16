Будьте в Плюсе

Группа «Черкизово» приобрела у финской Atria работавшую в России сеть фастфуда Sibylla

Группа «Черкизово» закрыла сделку по покупке сети ресторанов быстрого питания Sibylla у финской компании Atria.
Коммерсантъ
В сделку вошли контракты на поставку продукции в 4,4 тысячи точек быстрого питания в России и в странах СНГ, а также оборудование и рецептуры.
ПРАЙМ
Основной сферой деятельности дочернего предприятия финского производителя является продажа фастфуда на АЗС.
Коммерсантъ
Предприятия "Пит-Продукта" являются поставщиками мясной продукции для портфеля ООО "Сибилла Рус", остальные ингредиенты - соусы, хлебобулочные изделия, овощи - закупаются у локальных производителей.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Группа «Черкизово» купила у финской Atria сеть быстрого питания
РБК Инвестиции06:06
Группа «Черкизово» приобрела у финской Atria работавшую в России сеть фастфуда Sibylla
Коммерсантъ05:44
Группа компаний «Черкизово» приобрела у финской Atria сеть ООО «Сибилла Рус»
ПРАЙМ05:48
Группа «Черкизово» приобрела у финской компании Atria российский бизнес быстрого питания
РЕН ТВ05:45
Группа «Черкизово» приобрела у финской Atria сеть фастфуда Sibylla
Известия05:54
Группа «Черкизово» выкупила у финнов сеть фастфуда Sibylla
Моллы.Ru05:44
Группа «Черкизово» приобрела у Atria российский бизнес быстрого питания
Sfera.fm05:16

Интересное

Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич»

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
RT на русском01:26

Посол России: торговые отношения России и Финляндии «практически обрушились»

Торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились» из-за «варварских» экономических санкций Евросоюза, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в эфире «Россия 24».
RT на русском05:54

McDonald’s объявил об уходе с рынка РФ и продаже российского бизнеса

McDonald's уходит с российского рынка и продает бизнес в стране, заявили 16 мая в компании.
Известия06:08

ЦБ предложил обязать банки приостанавливать на два дня переводы на счета дропперов

Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
РИА Новости04:51

«Спасти Америку от самой себя». Байден снова подставился

Неудавшиеся санкции Активно вводя санкции против других стран, президент Байден чуть сам не попал под рестрикции.
РИА Новости01:00

МВД объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн

МВД России объявило в розыск муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилу Штейн, следует из базы ведомства.
РИА Новости05:09

Власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии

Власти Херсонской области заявили о полном переходе региона под контроль российской армии, которая обеспечивает стопроцентную защиту жителей и закрывает их от обстрелов со стороны Украины с помощью системы ПВО.
Lenta.ru06:05

Представитель ДНР Ходаковский заявил о переговорах с вышедшими из «Азовстали» военными ВСУ

Украинские военные, которые вышли с территории блокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе, заявили о желании провести переговоры.
Lenta.ru05:46

Российский магазин мобильных приложений NashStore стал доступен для скачивания

Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям.
RT на русском05:41

Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный

Силы ПВО России сбили украинский самолёт Су-24 в районе острова Змеиный, сообщило российское Министерство обороны, также уничтожены десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.
RT на русском03:49