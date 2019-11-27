Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГруппа «Дело» выиграла аукцион по приватизации «Трансконтейнера»

В аукционе по продаже контрольного пакета — 50% плюс две акции — железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер» победила группа «Дело» Сергея Шишкарева.
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«Трансконтейнер» вступает в «Дело»

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«Трансконтейнер». История и показатели компании

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Задержаны члены банды, причастной к крупному теракту в Махачкале — ФСБ

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В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
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Южная Корея заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда

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20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.
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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52% поддержки населения.
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Мама девочки с «пятном Бэтмена» показала дочку после операции

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантское родимое пятно на все лицо, показала в своем аккаунте в инстаграме результат операций.
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«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов

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Задержанная за мелкое хулиганство москвичка в состоянии алкогольного опьянения ударила полицейского в ухо и выбила стекло служебной машины.
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Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
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Армия и оружие

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Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
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Политика

В Раде признали возвращенные Россией корабли «консервными банками»

Украинские корабли, возвращенные Россией Киеву, - "консервные банки", заявил депутат Рады Илья Кива.
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Происшествия

Под Тверью при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 6 человек

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Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
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Общество

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Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

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РИА Новости вчера в 09:50
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Хакеры опубликовали базу данных портала о трудоустройстве

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Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020»

Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
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Сергей Николаевич Шишкарёв
Российский бизнесмен
Бизнесмен, политик, общественный деятель, основатель и президент Группы компаний «Дело», президент Федерации гандбола России. Доктор юридических наук.
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Роман Абрамович
Российский бизнесмен
Российский предприниматель и государственный деятель. Бывший губернатор Чукотского автономного округа и председатель Думы Чукотского автономного округа. В 2019 году, по версии журнала «Форбс», состояние Романа Абрамовича составляет 12,4 млрд долл; в рейтинге богатейших бизнесменов России он занимает 10-е место, в аналогичном рейтинге богатейших жителей Великобритании - девятое место.
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