Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса
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Группа компаний "Эфко", один из крупнейших производителей продуктов питания в России, инвестирует более 100 миллионов рублей в производство котлет и бургеров на растительной основе, говорится в пресс-релизе компании.В источнике
С чего всё началось
«Эфко» вырастит котлеты
«Эфко» может стать первой крупной российской компанией, вышедшей на рынок растительных заменителей мяса. Среди самых известных в сегменте — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, реализуется в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет.
Коммерсантъ17:49
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