Экономика

КомпанияКомпанияГруппа FESCO решила продать зерновой бизнес

Транспортная группа FESCO запланировала продажу зерновозов, так как в этом сегменте бизнес проседает и плохо сказывается на консолидированной отчетности группы. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2020 года с подконтрольным ВТБ «Русагротранс».
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FESCO планирует продать зерновой бизнес

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