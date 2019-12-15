Экономика
КомпанияГруппа FESCO решила продать зерновой бизнес
Транспортная группа FESCO запланировала продажу зерновозов, так как в этом сегменте бизнес проседает и плохо сказывается на консолидированной отчетности группы. Сделку планируют закрыть в первом квартале 2020 года с подконтрольным ВТБ «Русагротранс».
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Гаджеты
Huawei и Honor запустили новогодние акции в магазинах
Бренд HONOR также объявил о специальной акции в преддверии Нового года, в рамках которой пользователи смогут приобрести устройства HONOR со скидками до 6 000 рублей, а также получить купоны на скидку и подарки при покупке смартфонов.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что проклинает 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти и референдум о выходе Крыма из состава страны.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием
Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
Общество
Путин ввел налог для самозанятых еще в 19 регионах
Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года расширяется территория действия эксперимента по налогу для самозанятых.
Гаджеты
Очки виртуальной реальности Huawei VR Glass поступают в продажу
23 октября компания Huawei официально представила Huawei VR Glass: как и следует из названия, речь идёт о компактной гарнитуре виртуальной реальности, стоимость которой составляет 2999 юаней (примерно $424).
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Музыка
Гитарист Джон Фрушанте вернулся в группу Red Hot Chili Peppers
Страдая от тяжелой зависимости и депрессии в 1990-х годах, Фрушанте начал сольную карьеру и, вернувшись в группу в 1998 году после курса реабилитации, продолжил совмещать собственное творчество с написанием песен для RHCP.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте
В Республике Коми в городе Ухте два человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Общество
Rambler добился временной блокировки контента «Матч ТВ»
Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», который связан с Английской футбольной премьер-лигой, сообщает The Bell со ссылкой на постановление Московского городского суда от 10 декабря.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику
В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Общество
Верховный комиссар Франции по пенсионной реформе подал в отставку
Верховный комиссар Франции по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Жан-Поль Дельвуа подал в отставку.
Общество
От Apple, Google и Tesla потребовали денег для детей-шахтеров в Конго
Международная правозащитная организация IRAdvocates подала в окружной суд США по округу Колумбия коллективный иск против крупнейших технологических компаний страны — Apple, Alphabet (материнская компания Google), Dell Technologies, Microsoft и Tesla.
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Музыка
Корнелюк пришел в восторг от выступления Ротару
Известный российский музыкант Игорь Корнелюк оценил выступление легендарной певицы Софии Ротару в Москве.
Армия и оружие
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец США в Черном море
Эсминец "Росс" Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного моря в воскресенье, 15 декабря.
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
Общество
Док со списанной подлодкой затонул в Севастополе
Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.