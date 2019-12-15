Экономика
ИнтерфаксГруппа FESCO решила продать зерновозы
Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин. Он не назвал ни покупателя актива, ни суммы сделки. По его словам, сделка может быть закрыта в I квартале 2020 года, если партнер группы получит одобрение ФАС.
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Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Политика
Экс-глава Минтранса Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в законодательное собрание обращение с предложением назначить экс-министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Футбол
Клуб Бекхэма предложил «Зениту» € 27 млн за двух игроков
Политика
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
Rambler Group потребовала заблокировать сервис Twitch
Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в нападении на фельдшеров скорой
Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на медиков больницы города Долинска на юге Сахалина, приехавших на ночной вызов.
Авто
В Барнауле родители дошкольников борются за место на парковке
Было несколько случаев: мамы машину паркуют в этом месте, ребёнка заводят в детский сад, переодевают, возвращаются, а машину уже увёз эвакуатор.
Общество
В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику
Наука
Могилы людей с загадочными конусами на головах найдены в Египте
Археологи обнаружили в Египте древнее захоронение людей, на головы которых были надеты загадочные конусы.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Футбол
Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила
Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Здоровье
В Якутии выросло число заболевших корью
Число заболевших корью в Якутии выросло до 21 человека. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
Политика
В партии «Яблоко» выбрали нового председателя
На съезде «Яблока» был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков. За него проголосовали 69 человек.
Общество
Названы худшие пароли в мире для защиты аккаунтов
Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Политика
Асад обвинил США в продаже Турции захваченной в Сирии нефти
Соединенные Штаты продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных миллиардеров-новичков
Журнал Forbes составил список самых заметных бизнесменов, которые стали миллиардерами в 2019 году.
Общество
ФСБ допрашивает экс-главу комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ поводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим председателем комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году
Mail.ru Group в 2020 г. запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Политика
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Экономика
Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%
Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.