Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксГруппа FESCO решила продать зерновозы

Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин. Он не назвал ни покупателя актива, ни суммы сделки. По его словам, сделка может быть закрыта в I квартале 2020 года, если партнер группы получит одобрение ФАС.
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ТАССвчера в 16:16

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ВТБ покупает еще один актив на рынке зерна

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ПРАЙМ02:03

FESCO намерена подписать соглашение с «Эрдэнэс Таван Толгой» для создания угольного терминала в I квартале 2020 года

PortNews02:12

Группа FESCO решила продать зерновозы

Интерфакс00:26

FESCO продаст зерновозы

ГЛАС.RU03:03
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Иск содержит требование о блокировке Twitch и выплате компенсации в размере 180 млрд рублей ($2,9 млрд). В Twitch с обвинениями не согласны.
REGNUM 02:07
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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Было несколько случаев: мамы машину паркуют в этом месте, ребёнка заводят в детский сад, переодевают, возвращаются, а машину уже увёз эвакуатор.
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В Волгоградской области учительница на уроке отрезала чёлку школьнику

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Могилы людей с загадочными конусами на головах найдены в Египте

Археологи обнаружили в Египте древнее захоронение людей, на головы которых были надеты загадочные конусы.
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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Матч «Арсенала» против «Ман Сити» не покажут в Китае из-за поста Озила

Сообщается, что вместо матча «Арсенала» против «Ман Сити» в Китае покажут в записи встречу «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном».
Матч ТВ вчера в 10:56
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В Якутии выросло число заболевших корью

Число заболевших корью в Якутии выросло до 21 человека. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
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В партии «Яблоко» выбрали нового председателя

На съезде «Яблока» был назван новый председатель партии, им стал заместитель председателя Николай Рыбаков. За него проголосовали 69 человек.
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Менеджер паролей NordPass назвал самые распространенные и потому "худшие в мире" комбинации, которые пользователи Сети создают для защиты своих аккаунтов.
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Дни24 14 декабря в 09:40
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Асад обвинил США в продаже Турции захваченной в Сирии нефти

Соединенные Штаты продают Турции нефть, которая была захвачена на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
REGNUM 03:00
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
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Сотрудники ФСБ поводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим председателем комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Mail.ru Group запустит собственный единый видеосервис в 2020 году

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Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
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Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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