Экономика
ИнтерфаксГруппа FESCO решила продать зерновозы
Транспортная группа FESCO решила продать свои хопперы-зерновозы и выйти из зернового сегмента, сообщил президент компании Александр Исурин. Он не назвал ни покупателя актива, ни суммы сделки. По его словам, сделка может быть закрыта в I квартале 2020 года, если партнер группы получит одобрение ФАС.
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Политика
Песков назвал условие транзита газа через Украину
Транзит российского газа в Европу продолжится при условии экономической целесообразности для «Газпрома».
Общество
Соведущего Малышевой не пустили в Россию
На днях, по данным «Базы», Гандельман не сумел пройти паспортный контроль в московском аэропорту Домодедово — пограничники сообщили ему о невозможности попасть в Россию по причине проблем с рабочей визой, которую ему сделал Первый канал.
Общество
В Берлине вскрыли могилу отвечавшего за безопасность Гитлера генерала
В Берлине в ночь на 12 ноября неизвестные вскрыли могилу политического деятеля нацистской Германии, генерала полиции Рейнхарда Гейдриха, которая находится на историческом кладбище Инвалиденфридхоф.
Армия и оружие
ФАН опубликовал расследование об информационной войне США и либеральных СМИ против России
Параллельно в международном информационном поле развернулась кампания по дискредитации военных дипломатов РФ, связанных с установлением мира в САР.
Происшествия
Экс-глава департамента Минобороны получил 10 лет колонии за взятку
Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина.
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Основательница российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошла в список самых заметных новых миллиардеров 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Музыка
Сергей Лазарев резко отреагировал на скандал с Биланом
Происшествия
Подозреваемая в убийстве Шеремета согласилась сотрудничать со следствием
Волонтер Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, согласилась сотрудничать со следствием.
Общество
Путин отменил банковский роуминг
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Здоровье
Рошаль прокомментировал арест руководства московского роддома
Департамент провел внеплановую внутреннюю служебную проверку и мероприятия ведомственного контроля, по итогам которых руководство родильного дома было заменено в полном составе.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала школьнику челку
Политика
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год
Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока рано обсуждать вопрос о том, как президент России Владимир Путин проведёт новогоднюю ночь.
Экономика
Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю
Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
Политика
Член ПАСЕ предложил участие ДНР и ЛНР в «нормандском формате»
Член парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ульрих Оэмэ предложил подключить ДНР и ЛНР к обсуждениям по урегулированию конфликта в непризнанных республиках.
Общество
Российские граждане тратят на еду почти треть своего бюджета
Рейтинг возглавили Люксембург, Португалия и Кипр, где эти затраты составляют 1,6%. Замыкают рейтинг жители Румынии, которые тратят на эту категорию продуктов до 8,2% бюджета.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о январской погоде
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидает россиян в январе.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Здоровье
Скворцова пообещала бесплатные лекарства пережившим инсульт
Больные, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, смогут получить бесплатные лекарства с 2020 года.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Происшествия
Подросток умер во время лечения гайморита в Анапе
13-летний подросток умер в Анапе в больнице, где ему лечили гайморит. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Авто
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера Haval F7
Наибольшая выгода – до 300 000 рублей действует на кроссовер Haval F7 в комплектации Elite, сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.