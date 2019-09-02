Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС. Производство авто начнется в конце 2020 года, а старт продаж - в 2021 году.

с чего всё началось

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

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