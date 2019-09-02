Авто
РБКГруппа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС. Производство авто начнется в конце 2020 года, а старт продаж - в 2021 году.ТАСС07:23
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Фанаты стали поздравлять семью Анфисы Чеховой с Днём знаний, желая терпения родителям и "новых полезных навыков и впечатлений" сыну.
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Газета.Ru 07:14
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По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
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РИА Новости вчера в 21:04
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Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
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Экономика
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Армия и оружие
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Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
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