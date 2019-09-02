Авто
РБКГруппа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на бой с Порье
Вестник Кавказа 14:50
Политика
В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.
РИА Новости 12:23
Футбол
«Рома» объявила о переходе Мхитаряна
Чемпионат 13:39
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Наука
Сильная магнитная буря обрушилась на Землю
News.ru 06:51
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс 14:31
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Космос
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара.
News.ru вчера в 10:14
Общество
Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.
Интерфакс 09:12
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:45
Политика
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Футбол
Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
Вести.Ru 11:06
Политика
«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной
Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Политика
Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон в понедельник выступил против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.
Интерфакс 13:46
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском 15:04
Происшествия
Суд в Москве арестовал ещё одну фигурантку дела Абызова
RT на русском 13:18
Авто
Bugatti Chiron поставил новый рекорд скорости
Опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).
Известия 10:57
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС вчера в 14:50
Кино
Фильм «Матрица» опять выйдет в прокат в России
«Матрица» выйдет в прокат 14 октября – через 20 лет после премьеры. При этом формат фильма обновят – зрители увидят его в формате 4К.
Ореанда-Новости 14:39