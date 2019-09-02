Авто

РБКРБКГруппа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Производство новой «ГАЗели NN» начнется в конце 2020 года

ТАСС12:43

«Группа ГАЗ» показала новую «Газель»

РИА Новости10:27

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

РБК07:52

Группа ГАЗ представила новую «ГАЗель»

Автоновости дня08:55

Группа ГАЗ представила новую «Газель»

Ведомости08:15

Новое поколение ГАЗелей: радары, датчики и камеры

За рулем11:03

Группа ГАЗ показала новое поколение «Газели»

CarsWeek.ru05:54
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 13:20, Вашингтон
Армия и оружие

В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия

Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Происшествия

Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

Lenta.ru 12:25
Футбол

Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перешел из немецкого "Шальке" в "Шахтер", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.
РИА Новости 12:53
Футбол

«Зенит» объявил о покупке Караваева

Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.
RT на русском 12:24
Футбол

Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля

Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.
Sports.ru 12:05
Происшествия

В воинской части на Урале нашли мертвым уже второго контрактника

Есть основания говорить, что военнослужащий совершил самоубийство, сообщил «URA.RU» координатор правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексей Ковалев.
URA.Ru 06:39
Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные военные учения в Индийском океане

Иран и Россия планируют провести совместные военные учения в Индийском океане, заявил глава иранского МИДа Джавад Зариф.
Коммерсантъ 11:55
Политика

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Ведомости 07:08
Происшествия

Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков

Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.
REGNUM 12:59
Политика

Подруга Джонсона назвала поселившегося на Даунинг-стрит щенка Дилэном

Подруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс сообщила, что назвала 15-недельного щенка, прибывшего в понедельник в резиденцию на Даунинг-стрит, Дилэном (Dilyn).
РИА Новости 11:31
Шоу-бизнес

Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини

Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Интернет

Яндекс ввёл ограничение на бесплатное прослушивание музыки

Компания «Яндекс» ввела новое ограничение на бесплатное использование сервиса «Яндекс.Музыка».
ITZine.ru 08:22
Космос

Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество

Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Политика

Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.
Lenta.ru 04:31
Здоровье

В Новой Зеландии зафиксирована самая масштабная вспышка кори за 20 лет

Страна столкнулась с самой масштабной вспышкой кори за последние 20 лет.
Аргументы и Факты 01:56
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками

Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.
РИА Новости 12:32
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах

Пользователи в Instagram обратили внимание на внешний вид жены Дмитрия Тарасова — на ней надеты домашние шорты и майка, а голова покрыта полиэтиленовым пакетом.
Вечерняя Москва вчера в 20:01
Происшествия

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Политика

Президент Польши отказался сотрудничать с Россией

Президент Польши Анджей Дуда считает, что странам Запада не стоит сотрудничать с Россией в привычном режиме.
Lenta.ru 08:14
Политика

Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

Газета.Ru 02:42
Политика

«Ъ»: появилась новая схема обмена заключенными между РФ и Украиной

Газете "Коммерсантъ" стало известно, что Россия и Украина могут использовать новый план при обмене удерживаемых.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Футбол

Бразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

Вести.Ru 11:06
Происшествия

В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика

Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 12:47
Общество

Российским школьникам спели «Рюмку водки на столе» в День знаний

Чиновники челябинского поселка Новосинеглазово организовали концерт для школьников ко Дню знаний, на котором музыканты исполнили песню Григория Лепса «Рюмка водки на столе» и композицию группы «Ленинград» со словами: «Наверное, был я бухой».
Lenta.ru 08:42
Культура

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении холодного времени года

По словам Вильфанда, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям.
Российская газета вчера в 22:00
Наука

Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного

Naked Science 27 августа в 02:02
Политика

Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год.
Российская газета 13:04
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