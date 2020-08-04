Экономика
Sfera.fmГруппа Глеба Франка предложила реформу рыбопромышленной отрасли
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка предложила премьер-министру Михаилу Мишустину расширить механизм инвестквот, провести новые аукционы на наиболее прибыльные виды ресурсов и ужесточить применение льготных налоговых режимов. Об этом 5 августа пишет газета «КоммерсантЪ».
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с чего всё началось
На строительство судов по итогам крабовых аукционов "Русский краб" Франка потратит около 15 млрд руб. РРПК предлагает Мишустину рассмотреть несколько предложений по реформе отрасли.Ведомости04 августа в 16:14
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.
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