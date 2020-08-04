Экономика

Sfera.fmSfera.fmГруппа Глеба Франка предложила реформу рыбопромышленной отрасли

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка предложила премьер-министру Михаилу Мишустину расширить механизм инвестквот, провести новые аукционы на наиболее прибыльные виды ресурсов и ужесточить применение льготных налоговых режимов. Об этом 5 августа пишет газета «КоммерсантЪ».
Читать в источнике
Комментировать24
с чего всё началось

Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

На строительство судов по итогам крабовых аукционов "Русский краб" Франка потратит около 15 млрд руб. РРПК предлагает Мишустину рассмотреть несколько предложений по реформе отрасли.
Ведомости04 августа в 16:14

Подробнее о событии

Группа Глеба Франка предложила реформу рыбопромышленной отрасли

Sfera.fmвчера в 02:38

Минсельхоз попросили предотвратить передачу компании зятя миллиардера Тимченко «квот на 500 млрд рублей»

Forbesвчера в 12:19

Компания Глеба Франка предложила реформу рыбной отрасли

Компаниявчера в 07:17

Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли

РБКвчера в 14:19

В России могут провести рыбную реформу

Долг.рф04 августа в 17:04

Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

Ведомости04 августа в 16:14

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли

Коммерсантъ04 августа в 12:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:32, Ашберн
Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

BFM.ru 05:55
123
Политика

Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не политизировать дело о задержании в республике трёх десятков россиян, которых Минск считает наёмниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Наша версия 05:53
12
Футбол

Жоаозиньо расстался с «Краснодаром» и «Динамо» за одно лето

Последние два года атакующий хавбек провел в московском «Динамо», с которым расстался по окончании сезона-2019/20.
Спорт день за днем 06:14
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
223
Политика

Главу штаба соперницы Лукашенко отпустили после задержания

Главу предвыборного штаба соперницы действующего белорусского лидера Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз отпустили после задержания сотрудниками правоохранительных органов в Минске.
Lenta.ru 06:14
191
Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
113
Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com вчера в 04:37
31
Политика

В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06
606
Недвижимость

В России задумали временно отменить налог при продаже жилья

В настоящее время при продаже жилья стоимостью более миллиона рублей гражданин обязан платить подоходный налог в размере 13 процентов от полученной прибыли.
Lenta.ru 03:24
28
Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com вчера в 12:07
25
Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
90
Армия и оружие

СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Avia.pro вчера в 22:29
21
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
1,5K
Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 27 февраля

Индекс Мосбиржи вырос на 0,21%, до 2999,04 пункта на 10:19 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 03:21
Футбол

Виллиан согласовал с «Арсеналом» контракт на три года

«Челси» не намерен идти на условия игрока и подписывать с ним трудовое соглашение сроком на три года. Однако, это намерен сделать «Арсенал».
ODDS.ru 06:09
Экономика

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
19
Футбол

Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.
Газета.Ru 02:50
Общество

В Ростовской области 10 августа откроют рестораны, кафе и столовые

Как сообщили в пресс-службе губернатора области Василия Голубева, с 10 августа к работе смогут приступить предприятия общественного питания.
ТАСС 06:14
3
Экономика

Минфин предложил сократить финансирование Крыма

Москва, 6 августа 2020, 13:12 — REGNUM В Минфине РФ предложили сократить финансирование госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в 2021—2022 годах.
REGNUM 06:12
654
Происшествия

Капитан объяснил, почему взорвавшееся в Бейруте судно было арестовано

Телеканал 360° 04:11
47
Общество

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
148
Экономика

Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа

Правительство России выделило из резервного фонда 18,4 млрд рублей на выплату пособий особо нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Народные новости 05:51
31
Экономика

В Роскачестве выяснили, из каких стран чаще всего привозят вина

На Италию приходится 27% от общего объема поставок в 2019 году тихих вин, то есть вин, не являющихся игристыми.
REGNUM 06:09
5
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила, что сдала анализ на коронавирусную инфекцию в связи с недомоганием.
Вечерняя Москва вчера в 18:38
9
Футбол

Haval стал спонсором ФК «Арсенал»

Сегодня в Туле журналистам представили нового спонсора ФК "Арсенал".
Московский Комсомолец Тула 02:51
2
Фигурное катание

Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

News.ru 05:47
Происшествия

ЧП. Дети напали на старушку в Ростове-на-Дону

Вести.Ru 06:06
30
Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
63
Политика

Лукашенко заявил о задержании в связи с выборами работающих в Госдепе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании, что в связи с предстоящими выборами в стране были задержаны граждане, работающие в Госдепартаменте США.
Московский Комсомолец 06:26
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни

Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Глеб Михайлович Франк
Советский физик
Советский биофизик. Сын М. Л. Франка, брат И. М. Франка, племянник С. Л. Франка и Л. В. Зака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Русская рыбопромышленная компания
Крупная российская промысловая компания, занимающаяся добычей рыбы на Дальнем Востоке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное