Экономика
ВедомостиКомпания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли
В России ежегодно добывается около 5 млн т рыбы и морепродуктов. В письме Мишустину РРПК пишет, что, несмотря на «в целом оптимистичную динамику» развития рыбной отрасли, важные экономические и производственные показатели отрасли остаются на критически низком уровне «с тенденцией к ухудшению».
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Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
Размер помощи льготникам для покупки медикаментов составил 886,4 рублей.
Evo-rus.com 05:10
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Происшествия
Власти Ливана подсчитали число погибших от взрыва в порту Бейрута
Правительство Ливана отметило, что во время взрыва в порту Бейрута погибло более ста человек.
Народные новости 02:35
Происшествия
Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест
Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия 10:35
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Здоровье
Онколог опроверг рост заболеваний из-за массовых КТ
Роста радиационно-индуцированных заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий (КТ), которые используют для диагностики последствий влияния на организм коронавирусной инфекции, не стоит ожидать.
Известия 03 августа в 07:48
Происшествия
В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов, представший перед судом из-за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, находился один в своем автомобиле в момент аварии, следует из материалов дела, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, где рассматривается дело артиста.
РБК 09:54
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Экономика
Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту
ФедералПресс вчера в 00:13
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет вчера в 08:34
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Соперница Лукашенко обратилась за помощью к Меркель
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась за помощью к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, пишет издание Bild.
Газета.Ru 08:50
Общество
Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября
Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
Smolnarod.ru 08:08
Спорт
Набсовет РУСАДА рекомендовал рассмотреть вопрос увольнения Гануса
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса с поста гендиректора.
Известия 09:36
Экономика
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК 05:56
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
Экономика
Выручка Ростелекома во II квартале выросла на 13%
Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО во втором квартале 2020 года выросла год к году на 13% и составила 127,28 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Интерфакс 03:32
Происшествия
Силовики задержали главу города Богдановича Павла Мартьянова
Глава города Богданович Свердловской области Павел Мартьянов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Регион online 09:53
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Фигурное катание
Плющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб
Евгений Плющенко хочет оформить переход российской спортсменки Алены Косторной, при том, что окно для переходов уже закрыто.
Vprognoze.ru 09:02
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28