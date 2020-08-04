Экономика

ВедомостиВедомостиКомпания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

В России ежегодно добывается около 5 млн т рыбы и морепродуктов. В письме Мишустину РРПК пишет, что, несмотря на «в целом оптимистичную динамику» развития рыбной отрасли, важные экономические и производственные показатели отрасли остаются на критически низком уровне «с тенденцией к ухудшению».
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Компания Глеба Франка предложила реформу рыбной отрасли

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«Как в плохом анекдоте»: зять миллиардера Тимченко мог запустить новый передел в рыбной отрасли

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Компания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

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Правительство Ливана отметило, что во время взрыва в порту Бейрута погибло более ста человек.
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Финансы

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В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
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По словам Медведева, «российско-белорусские отношения, Союзное государство и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательно кампании».
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На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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Евгений Плющенко хочет оформить переход российской спортсменки Алены Косторной, при том, что окно для переходов уже закрыто.
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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