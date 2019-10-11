Музыка

ВедомостиВедомостиГруппа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube. На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов. На концерте будет использован оцифрованный голос погибшего Виктора Цоя.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Группа «Кино» выступит в Петербурге спустя 30 лет

Gazeta.SPbвчера в 17:57

«Доброе утро, последний герой». Группа «Кино» вернётся на сцену после 30-летнего перерыва

Фонтанка.Рувчера в 15:32

«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом

КП - Санкт-Петербургвчера в 17:36

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

Neva.Todayвчера в 16:20

Группа «Кино» вернется на сцену после 30-летнего перерыва

МР7.рувчера в 15:41

Со сцены Ледового дворца в Петербурге прозвучит голос Виктора Цоя

Невские Новостивчера в 17:46

Концерт «Симфоническое Кино» состоится в Санкт-Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 12:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

РИА Новости вчера в 07:15
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России

Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН 06:27
Футбол

Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами

Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
РИА Новости 05:15
Общество

В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»

В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Политика

Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу

Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Армия и оружие

В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ

RT на русском вчера в 15:04
Кино

Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы

Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, объяснила молчание семьи по поводу здоровья актрисы.
Газета Кемерова 05:16
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 10 октября в 12:50
Гаджеты

Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи

Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru вчера в 10:13
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад

Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Время Пресс 06:00
Политика

На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.
Взгляд.ру 04:58
Теннис

Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой рассказала о своём сыне

Женщина охарактеризовала его как «замечательного, доброго и умного».
RT на русском вчера в 14:17
Театры

В Казани ведущий актер ТЮЗа умер во время спектакля

РБК вчера в 14:55
Кино

В сети появился новый трейлер «Ангелов Чарли»

Вышел новый трейлер предстоящего комедийного боевика «Ангелы Чарли», соответствующий ролик был размещен 11 октября на официальной странице кинокомпании Sony Pictures в YouTube.
REGNUM 05:22
Политика

Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа

Федеральная прокуратура Манхэттена начала расследование в отношении адвоката американского лидера Руди Джулиани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:03
Политика

Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Российская газета 06:54
Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
Российская газета 01:55
Политика

Украина анонсировала обмен трех групп удерживаемых лиц

Украина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц.
BFM.ru 06:18
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Происшествия

Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

Известия вчера в 15:17
Футбол

Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания отдельного фонда для финансирования футбольных клубов.
Metaratings 10 октября в 14:04
Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Цензуры.Нет вчера в 05:50
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Общество

На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Кроме этого, снялся также в нескольких фильмах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Юрий Каспарян
Музыкант
Советский и российский рок-музыкант. Известен как гитарист советской рок-группы «Кино», одной из самых популярных групп 1980-х годов. Один из основателей и соло-гитарист супергруппы «Ю-Питер», также был одним из основных участников «Поп-механики» Сергея Курёхина.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное