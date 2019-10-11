Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube. На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов. На концерте будет использован оцифрованный голос погибшего Виктора Цоя.

Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет

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