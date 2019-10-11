Музыка

Sibnet НовостиSibnet НовостиГруппа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет

Группа «Кино» проведет новые концерты в 2020 году, они состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, соответствующий анонс появился на YouTube. Музыканты легендарной группы возобновят проект после 30 лет тишины.
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Группа «Кино» вернется на сцену после 30-летнего перерыва

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Neva.Todayвчера в 16:20

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Фонтанка.Рувчера в 15:32

Концерт «Симфоническое Кино» состоится в Санкт-Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 12:45
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