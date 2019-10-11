Музыка
Sibnet НовостиГруппа «Кино» даст новые концерты спустя 30 лет
Группа «Кино» проведет новые концерты в 2020 году, они состоятся в Санкт-Петербурге и Москве, соответствующий анонс появился на YouTube. Музыканты легендарной группы возобновят проект после 30 лет тишины.
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«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом
КП - Санкт-Петербургвчера в 17:36
«Доброе утро, последний герой». Группа «Кино» вернётся на сцену после 30-летнего перерыва
Фонтанка.Рувчера в 15:32
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