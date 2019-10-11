Музыка
Газета.RuГруппа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Видеоролик с анонсами опубликован на YouTube-канале "КИНО". Спродюсировал проект сын погибшего участника группы Виктора Цоя Александр.
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«Кино» возвращается: Оригинальный состав группы выступит с оцифрованным Цоем в 2020 году в Ледовом
КП - Санкт-Петербургвчера в 17:36
«Доброе утро, последний герой». Группа «Кино» вернётся на сцену после 30-летнего перерыва
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На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения
«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.
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В Роспотребнадзоре рассказали о безопасной температуре в жилых помещениях.
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Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса
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Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
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В штаб-квартире ООН отключат свет и отопление из-за нехватки средств
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Газета.Ru вчера в 22:54
Игры
NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
CyberSport.ru 11:20
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
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Коммерсантъ 07:56
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В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
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Коммерсантъ 08:54
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
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Японские ученые оживили мертвый мозг
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Новые Известия вчера в 05:42
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
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В Instagram Заворотнюк появилось новое фото
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17 октября Huawei представит смартфон нового типа
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«Магнит» в Краснодаре откроет гипермаркет нового формата
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Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
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