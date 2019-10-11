Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Видеоролик с анонсами опубликован на YouTube-канале "КИНО". Спродюсировал проект сын погибшего участника группы Виктора Цоя Александр.

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