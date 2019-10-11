Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года. Двухчасовой концерт в Ледовом дворце станет первым после 30-летнего перерыва, а голос безвременно ушедшего Виктора Цоя прозвучит для слушателей в оцифрованной форме.

Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет

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