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Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублей

ИНТЕРФАКС - ПАО "Группа ЛСР" приобрело имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз" в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд рублей, следует из протокола о результатах торгов.
Интерфакс
Стартовая цена составляла 524,9 млн рублей, группа ЛСР предложила за лот около 1,1 млрд рублей.
Деловое.ТВ
В собственность девелопера перейдут 13 зданий общей площадью 33,2 тыс. кв.м, построенных в 1896-1897 годах.
Интерфакс
"На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО "ЛСР.
ТАСС

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В Петербурге «Группа ЛСР» купила бывший ликеро-водочный завод за 1,1 миллиарда рублей
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Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублей
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