ИнтерфаксГруппа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублейИНТЕРФАКС - ПАО "Группа ЛСР" приобрело имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз" в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд рублей, следует из протокола о результатах торгов.ИнтерфаксСтартовая цена составляла 524,9 млн рублей, группа ЛСР предложила за лот около 1,1 млрд рублей.Деловое.ТВВ собственность девелопера перейдут 13 зданий общей площадью 33,2 тыс. кв.м, построенных в 1896-1897 годах.Интерфакс"На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО "ЛСР.ТАССЧитать далееСвернутьФонтанка.РуФонтанка.РуАБНПетербургский дневникНевские НовостиБН.руПодробнее о событииВ Петербурге «Группа ЛСР» купила бывший ликеро-водочный завод за 1,1 миллиарда рублейAllNW.ru05:15Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублейИнтерфаксвчера в 10:58ЛСР причалил к Синопской набережной. Участок завода «Ливиз» в центре Петербурга застроят элитным жильемФонтанка.Рувчера в 11:30«Группа ЛСР» купила здания завода «Ливиз» в центре ПетербургаАБНвчера в 10:34Девелопер ЛСР купил бывший завод «Ливиз» в ПетербургеТАССвчера в 10:26Завод «Ливиз» в центре Петербурга купила ЛСРРИА Новостивчера в 09:43«Группа ЛСР» купила бывшую промплощадку завода «Ливиз» в ПетербургеDP.RUвчера в 09:42Показать ещёОценить118Поделиться