Космические преподаватели: лекцию для школьников о микробиологии на орбите проведут члены МКС

Как сообщили организаторы, главной особенностью лекции станет то, что проводить ее будут прямо из космоса два члена экипажа МКС - Пётр Дубров и Олег Новицкий.