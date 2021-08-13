Россия может выйти на рекордные показатели нефтедобычи к лету 2022 года

Ожидается, что рекордно высоким в 2023 году будет и среднегодовой уровень добычи - 12,16 млн б / с. Таким образом за год будет добыто около 600 млн тонн нефти и конденсата при том, что текущий пиковый показатель - 568 млн тонн в 2019 году.