ИнтерфаксГруппа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублейИНТЕРФАКС - ПАО "Группа ЛСР" приобрело имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз" в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд рублей, следует из протокола о результатах торгов.ИнтерфаксВ собственность девелопера перейдут 13 зданий общей площадью 33,2 тыс. кв.м, построенных в 1896-1897 годах.ИнтерфаксНачальная цена объектов составляла 711,1 млн рублей.ИнтерфаксТам много лет располагался "Ликёро-водочный Санкт-Петербургский завод".ЦарьградЧитать далееСвернутьФонтанка.РуФонтанка.РуАБНПетербургский дневникНевские НовостиБН.руПодробнее о событииГруппа «ЛСР» подтвердила покупку ликеро-водочного завода в ПетербургеНевские Новостивчера в 12:57Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублейИнтерфаксвчера в 10:58ЛСР причалил к Синопской набережной. Участок завода «Ливиз» в центре Петербурга застроят элитным жильемФонтанка.Рувчера в 11:30«Группа ЛСР» купила здания завода «Ливиз» в центре ПетербургаАБНвчера в 10:34Девелопер ЛСР купил бывший завод «Ливиз» в ПетербургеТАССвчера в 10:26Завод «Ливиз» в центре Петербурга купила ЛСРРИА Новостивчера в 09:43«Группа ЛСР» купила бывшую промплощадку завода «Ливиз» в ПетербургеDP.RUвчера в 09:42Показать ещёОценить79Поделиться