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Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублей

ИНТЕРФАКС - ПАО "Группа ЛСР" приобрело имущественный комплекс бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз" в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд рублей, следует из протокола о результатах торгов.
Интерфакс
В собственность девелопера перейдут 13 зданий общей площадью 33,2 тыс. кв.м, построенных в 1896-1897 годах.
Интерфакс
Начальная цена объектов составляла 711,1 млн рублей.
Интерфакс
Там много лет располагался "Ликёро-водочный Санкт-Петербургский завод".
Царьград

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Группа «ЛСР» подтвердила покупку ликеро-водочного завода в Петербурге
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Группа ЛСР купила бывший ликеро-водочный завод в Петербурге за 1,1 млрд рублей
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