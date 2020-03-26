Коронавирус
РБКГруппа ЛСР почти втрое снизит дивиденды из-за коронавируса
Совет директоров девелоперской «Группы ЛСР» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить за 2019 год дивиденды на общую сумму 3,09 млрд руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
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Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Происшествия
У умершего в Москве пациента не нашли коронавирус
Пациент больницы имени Мухина в Москве, который поступил туда с диагнозом «пневмония», умер из-за недостаточности внутренних органов, заявил департамент здравоохранения Москвы.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер сдала второй тест на коронавирус, и отрицательный результат подтвердился. Об этом сообщает Spiegel online.
Игры
Стратегия Endless Legend стала бесплатной в Steam до 30 марта
Amplitude Studios запустила бесплатные выходные в фэнтезийной пошаговой стратегии Endless Legend.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом
Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.
Здоровье
В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Кино
Скончался сценарист Илья Рубинштейн
Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Футбол
Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
Работу парикмахерских и ТЦ приостанавливают в Нижегородской области
Работу розничной торговли приостанавливают в Нижегородской области.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Здоровье
Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски
Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Театры
Большой театр впервые транслирует онлайн спектакли из «золотого фонда»
В связи с приостановкой работы Государственного академического большого театра на фоне коронавируса впервые в истории работники представят ранее записанные спектакли из "золотого фонда" в онлайн-трансляции на YouTube.
Здоровье
Путин подписал закон о госрегулировании цен на медикаменты
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в законе "Об обращении лекарственных средств", позволяющие правительству регулировать цены на медикаменты.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Шоу-бизнес
У актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Экономика
Авиакомпании оценили убытки от запрета всех рейсов за рубеж
Ежедневные потери авиакомпаний из-за запрета всех рейсов за границу превысят 500 миллионов рублей.
Политика
В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
Политика
Италия отказывается подписывать итоговый документ саммита ЕС
Италию не устроил итоговый документ, итог видеоконференции стран Европейского Союза.