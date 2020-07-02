Музыка

ТАССТАССГруппа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада

Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива. Музыку и слова песни написал лидер группы Сергей Шнуров.
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Шнуров презентовал новый клип «Ленинграда»

Lenta.ru20:09

Группа «Ленинград» представила новый клип «Фотосессия»

Российская газета18:38

«Как Пугачева!» Шнуров вновь собрал «Ленинград» и выпускает новый клип

7Дней.ру09:30

Группировка «Ленинград» возвращается с новым клипом

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News.ru10:24

Сергей Шнуров возродил «Ленинград» и снял клип на новую песню

РБК09:36

«Ленинград» анонсировал тизер нового клипа с блогером Тетей Мотей

РЕН ТВ11:16
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По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Российский музыкальный коллектив
Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
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