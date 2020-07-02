Музыка
Piter.tvГруппа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Премьера состоялась на YouTube в полночь 3 июня. Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия". Премьера ролика состоялась на YouTube в полночь 3 июня.
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Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Политика
В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем
День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек
По информации Роспотребнадзора на четверг, 2 июня, прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки в Ростовской области составил 90 человек.
Kursk.com вчера в 04:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
REGNUM вчера в 13:37
Политика
Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка
Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
Общество
В Крыму выявили шесть новых случаев коронавируса
Заболели COVID-19 два человека из ранее выявленных очагов, трое – при обращении за медицинской помощью, один – при скрининге здоровых лиц, сообщил Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь 03:08
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
ProstoProSport вчера в 08:00
Технологии
Роскачество дало советы, как уберечь ноутбук от перегрева в жару
Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь ноутбук от перегрева в летнюю жару.
РЕН ТВ 01:33
Политика
Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему в КНДР нет коронавируса
Газета Кемерова вчера в 21:55
Политика
Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заплатить любую цену за суверенитет.
Lenta.ru вчера в 12:19
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
Мировые лидеры поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Белорусский президент Александр Лукашенко получил многочисленные поздравления от лидеров разных стран.
Общественная служба новостей вчера в 15:49
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Киберспорт
Ubisoft официально представила свою королевскую битву — Hyper Scape
Компания Ubisoft анонсировала королевскую битву Hyper Scape в урбанистическом антураже от первого лица.
3DNews 01:25
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Происшествия
СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД
Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
РИА Новости 02:21
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Футбол
РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»
РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград 01 июля в 07:57
Футбол
«Арсенал» может возглавить бывший тренер «Анжи»
Наставник "Чайки" Магомед Адиев имеет шансы вернуться в РПЛ. Специалист может возглавить тульский "Арсенал", информирует "Спорт-Экспресс".
Sport.ru 02:29
Футбол
Кержаков назвал минусы раннего досрочного чемпионства «Зенита»
Экс-нападающий петербургского «Зенита» и национальной сборной Александр Кержаков поделился своим мнением по поводу досрочного чемпионства сине-бело-голубых уже по итогам 26-го тура.
Невские Новости 01:13
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили вчера в 11:18
Происшествия
Омские следователи подделали доказательства за взятку
Завершено расследование уголовного дела о получении взятки.
Город55.ру 02:38