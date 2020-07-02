Премьера состоялась на YouTube в полночь 3 июня. Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия". Премьера ролика состоялась на YouTube в полночь 3 июня.

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