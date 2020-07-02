Музыка

Piter.tvPiter.tvГруппа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Премьера состоялась на YouTube в полночь 3 июня. Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия". Премьера ролика состоялась на YouTube в полночь 3 июня.
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Группировка «Ленинград» возвращается с новым клипом

Газета.Ruвчера в 10:36

Группа «Ленинград» представила новый клип «Фотосессия»

Российская газетавчера в 18:38

«Ленинград» анонсировал тизер нового клипа с блогером Тетей Мотей

РЕН ТВвчера в 11:16

Шнуров презентовал новый клип «Ленинграда»

Lenta.ruвчера в 20:09

Шнуров возродил «Ленинград» и презентует новый клип

News.ruвчера в 10:24

Сергей Шнуров возродил «Ленинград» и снял клип на новую песню

РБКвчера в 09:36

«Как Пугачева!» Шнуров вновь собрал «Ленинград» и выпускает новый клип

7Дней.рувчера в 09:30
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Политика

В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
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За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 90 человек

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Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
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Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

REGNUM вчера в 13:37
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Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка

Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия».
ИА Красная Весна 00:26
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Общество

В Крыму выявили шесть новых случаев коронавируса

Заболели COVID-19 два человека из ранее выявленных очагов, трое – при обращении за медицинской помощью, один – при скрининге здоровых лиц, сообщил Сергей Аксёнов.
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Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

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Роскачество дало советы, как уберечь ноутбук от перегрева в жару

Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь ноутбук от перегрева в летнюю жару.
РЕН ТВ 01:33
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Политика

Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему в КНДР нет коронавируса

Газета Кемерова вчера в 21:55
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Политика

Лукашенко заявил о готовности заплатить любую цену за суверенитет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова заплатить любую цену за суверенитет.
Lenta.ru вчера в 12:19
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
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Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Мировые лидеры поздравили Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко получил многочисленные поздравления от лидеров разных стран.
Общественная служба новостей вчера в 15:49
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
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Ubisoft официально представила свою королевскую битву — Hyper Scape

Компания Ubisoft анонсировала королевскую битву Hyper Scape в урбанистическом антураже от первого лица.
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На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

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Происшествия

СК завел дело из-за нецелевой траты при ремонте института МВД

Следователи возбудили уголовное дело из-за халатности и нецелевого расходования 46 миллионов рублей при ремонте института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
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Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
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Экс-нападающий петербургского «Зенита» и национальной сборной Александр Кержаков поделился своим мнением по поводу досрочного чемпионства сине-бело-голубых уже по итогам 26-го тура.
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На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
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Сергей Шнуров
Российский рок-музыкант, киноактёр, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп «Ленинград» и «Рубль».
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Российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба. Также группа иногда расширяется за счёт саксгорнов.
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