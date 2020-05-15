Музыка
Lenta.ruГруппа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
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Группа Little Big на Евровидение-2020 рассказала о своих успехах в условиях самоизоляции
NewInformвчера в 16:53
Группа «Little Big» не будет выступать в онлайн-концерте «Евровидения»
Нижегородская Правда15 мая в 08:18
Песне группы Little Big прогнозируют успех в финале онлайн-шоу «Евровидение»
Телеканал Санкт-Петербург15 мая в 06:09
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В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:12
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КиноПоиск 15 мая в 05:10
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США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
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Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
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КП - Саратов 15 мая в 04:14
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Газета.Ru вчера в 08:54
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В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
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В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 01:15
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Лозу восхитило обращение украинских участников отмененного Евровидения
Российский музыкант Юрий Лоза восхитился обращением представителей Украины на музыкальном шоу "Европа зажигает свет", на котором выступили участники Евровидения—2020, отмененного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 00:23
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
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Комета SWAN приблизилась к Земле на максимальное расстояние
13 мая к Земле приблизилась комета C/2020 F8, известная как SWAN.
Вечерний курьер 14 мая в 07:09
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Оверим одолел нокаутом Харриса на турнире UFC
Оверим победил 36-летнего Харриса техническим нокаутом во втором раунде встречи. 17 мая Овериму исполнилось 40 лет.
REGNUM 00:59
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном похолодании в Центральной России
В ближайшие шесть дней в центральной части России прогнозируется аномально холодная погода.
РБК вчера в 23:59
Общество
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru 15 мая в 10:19
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru 15 мая в 15:43
Здоровье
В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее количество выросло до 885, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:38
Общество
В воскресенье вывозные рейсы вернут россиян из шести стран
Напомним, что авиакомпании ужесточили проверку фактических адресов проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа.
Российская газета 01:40
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Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд
News.ru 14 мая в 09:19
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 15 мая в 20:46
Общество
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Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости вчера в 12:51
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Газета.Ru вчера в 20:23
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
Политика
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КНР наложит ряд санкций на американские компании Apple, Qualcomm и Cisco в ответ на намерения США заблокировать поставки полупроводников от мировых производителей микросхем китайской корпорации Huawei.
Life.ru 15 мая в 13:51
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Умер актер из «Американского пирога» Фред Уиллард
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ЦИК: день голосования по поправкам в Конституцию назовет Путин
Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля.
REGNUM вчера в 23:34
Армия и оружие
В ЛНР при обстреле со стороны ВСУ погиб военнослужащий
Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики стал жертвой обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.
Аргументы и Факты вчера в 20:19