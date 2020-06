Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате. Интернет-пользователи сочли, что отрывок из их песни Uno повторяет фрагмент песни My Humps коллектива The Black Eyed Peas.

