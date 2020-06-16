Музыка

Вести.RuВести.RuГруппу Little Big обвинили в плагиате

Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате. Интернет-пользователи сочли, что отрывок из их песни Uno повторяет фрагмент песни My Humps коллектива The Black Eyed Peas.
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Группу Little Big обвинили в плагиате

Вести.Ru07:25

PR-менеджер Little Big отказался комментировать публикации о плагиате

Телеканал 360°06:52

Группу Little Big обвинили в плагиате

StarHit.ruвчера в 14:00

Группа Little Big отреагировала на обвинения в плагиате

Газета.Ru07:11

Little Big отказались комментировать обвинения в плагиате

News.ru06:09

Группа Little Big не комментирует ситуацию с обвинениями в плагиате

РИА Новости05:31

Little Big не стала комментировать обвинения в плагиате

Говорит Москва05:30
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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