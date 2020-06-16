Музыка
Вести.RuГруппу Little Big обвинили в плагиате
Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате. Интернет-пользователи сочли, что отрывок из их песни Uno повторяет фрагмент песни My Humps коллектива The Black Eyed Peas.
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В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы
В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы.
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Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM вчера в 01:13
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Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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WSJ: Турецкие компании отказались платить Газпрому
По итогам 2019 года частные компании Турции отказались платить "Газпрому" за поставленный газ, общий долг достиг 2 миллиардов долларов.
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Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
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В Нью-Йорке полицейских отравили молочным коктейлем с отбеливателем
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Вести.Ru 06:08
Происшествия
В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе
В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:52
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В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Apple
Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple касательно соответствия онлайн-магазина App Store и платёжной системы Apple Pay нормам Евросоюза, говорится в ЕК.
Rambler News Service 06:57
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
Российская газета 07:11
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За 10 лет в России террористическая активность снизилась в десятки раз
Москва, 16 июня 2020, 14:24 — REGNUM За последнее десятилетие террористическая активность в России в значительной мере была искоренена.
REGNUM 07:24
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
Ещё семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму.
Крым 24 вчера в 07:27
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Ефремова снова вызвали на допрос
Актёра Михаила Ефремова вызвали на допрос 17 июня по делу о ДТП в центре Москвы.
RT на русском 07:52
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на своей территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Общество
Банки пожаловались на проблемы с переводами в Сбербанк через СБП
Клиенты некоторых российских банков пожаловались на трудности с использованием системы быстрых платежей (СБП).
Компания 07:19
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В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Армия и оружие
Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:43
Транспорт
В московском метро проведут эксперимент по снижению стоимости проезда
Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
РИА Новости 07:14
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
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Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
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В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Компания «Сухой» планирует серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выход на рынок боевых беспилотников.
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