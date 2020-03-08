В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении". Ранее в сети появился 15-секундный отрывок этой композиции, однако солистка коллектива Софья Таюрская опровергла его отношение к конкурсу.

Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

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