Музыка

Газета.RuГазета.RuГруппа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении". Ранее в сети появился 15-секундный отрывок этой композиции, однако солистка коллектива Софья Таюрская опровергла его отношение к конкурсу.
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